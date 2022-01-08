«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в Кубке Англии

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сегодня, 00:50

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Суиндон Таун» со счетом 1:4.

На 14-й минуте поединка счет открыл полузащитник «Сити» Бернарду Силва. На 28-й минуте второй гол «горожан» забил бразильский нападающий Габриэл Жезус. На 59-й минуте довел счет до разгромного Илкай Гюндоган. Гол престижа смог забить полузащитник «Суиндон Таун» Харри МакКирди на 78-й минуте игры. Юный хавбек «Сити» Коул Палмер на 82-й минуте установил окончательный счет на табло – 1:4.

Отметим, что Габриэл Жезус не смог на 62-й минуте реализовать пенальти.