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«Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в Кубке Англии

сегодня, 00:50
Суиндон ТаунЛоготип футбольный клуб Суиндон Таун1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Суиндон Таун» со счетом 1:4.

На 14-й минуте поединка счет открыл полузащитник «Сити» Бернарду Силва. На 28-й минуте второй гол «горожан» забил бразильский нападающий Габриэл Жезус. На 59-й минуте довел счет до разгромного Илкай Гюндоган. Гол престижа смог забить полузащитник «Суиндон Таун» Харри МакКирди на 78-й минуте игры. Юный хавбек «Сити» Коул Палмер на 82-й минуте установил окончательный счет на табло – 1:4.

Отметим, что Габриэл Жезус не смог на 62-й минуте реализовать пенальти.

В АПЛ «Манчестер Сити» лидирует в таблице с отрывом в 10 очков от «Челси», который занимает вторую позицию.

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Все комментарии
санек002
санек002
сегодня в 10:36
это и следовало ожидать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:47
Это можно сказать не разгром
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:44
Ожидаемый разгром
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:15
Маловато забили !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:16
Думаю, что немного найдется, кто надеялся на сенсацию
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:24
Слишком громко сказано
sash71
sash71
сегодня в 01:10
Ещё бы не разгромить команду низшего дивизиона. По игре можно было все 8 мячей закатывать в ворота команде Второй английской лиги. Тут говорить особо не о чем. Судьба Суиндон Таун была предрешена ещё до начала игры.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 01:01
Уверенно, на классе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:00
Как-то скромненько...
allemz
allemz
сегодня в 00:57
На замену Феррану не стали никого покупать в пользу Палмера, а он в свою очередь получил сегодня шанс и сполна воспользовался. Единственный положительный момент в столь незначительном матче
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55, ред.
С ПОБЕДОЙ Манчестер Сити. Всё было предсказуемо.
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