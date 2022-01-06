«Лацио» и «Эмполи» забили шесть голов на двоих

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома сыграл вничью с «Эмполи» — 3:3.
За хозяев забивали Чиро Иммобиле (14’) и Сергей Милинкович-Савич (66’, 90+3’), в составе гостей отличились Недим Байрами (6’), Шимон Журковски (8’) и Федерико Ди Франческо (75’).
«Лацио» расположился на восьмом месте, «Эмполи» — на девятом.
В следующем туре «Лацио» сыграет с «Интером», «Эмполи» встретится с «Сассуоло».
А если есть какой-то запас очков, можно и за худи побороться. Так что предпоследний день месяца является даже важнее последнего.
Многие, попав в группу Л.Яшина, просто отдыхают.
А если есть какой-то запас очков, можно и за худи побороться. Так что предпоследний день месяца является даже важнее последнего.
Многие, попав в группу Л.Яшина, просто отдыхают.