«Лацио» и «Эмполи» забили шесть голов на двоих

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вчера, 18:30

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома сыграл вничью с «Эмполи» — 3:3.

За хозяев забивали Чиро Иммобиле (14’) и Сергей Милинкович-Савич (66’, 90+3’), в составе гостей отличились Недим Байрами (6’), Шимон Журковски (8’) и Федерико Ди Франческо (75’).

«Лацио» расположился на восьмом месте, «Эмполи» — на девятом.

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Интером», «Эмполи» встретится с «Сассуоло».