ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Лацио» и «Эмполи» забили шесть голов на двоих

вчера, 18:30
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 3Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома сыграл вничью с «Эмполи» — 3:3.

За хозяев забивали Чиро Иммобиле (14’) и Сергей Милинкович-Савич (66’, 90+3’), в составе гостей отличились Недим Байрами (6’), Шимон Журковски (8’) и Федерико Ди Франческо (75’).

«Лацио» расположился на восьмом месте, «Эмполи» — на девятом.

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Интером», «Эмполи» встретится с «Сассуоло».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:33
Развлекались по полной
1bear
1bear
вчера в 19:25
молодцом выступили опять лидеры Лацио и смогли в концовке уйти от поражения...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:02
Для Италии много
Cat01
Cat01
вчера в 18:56
Боевая ничья!!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:51
В очередной раз убедился, что ВАР ху... полная, пока им управляют имбецилы.
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Настоящий триллер устроили...:)))... нервы болельщикам пощекотали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 18:37
Всё просто. Если в предпоследний день месяца пойти ва-банк (как в вашем случае поступил "пользователь") и финишировать первым в группе, то как минимум гарантирована футболка.
А если есть какой-то запас очков, можно и за худи побороться. Так что предпоследний день месяца является даже важнее последнего.
Многие, попав в группу Л.Яшина, просто отдыхают.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:33
Хорошая получилась перестрелка.
протон
протон
вчера в 18:31, ред.
Мой прогноз сбылся. Поздравляю команды с обилием голов и самоотдачей.
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