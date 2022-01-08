«Бавария» дома уступила гладбахской «Боруссии»

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сегодня, 00:25

Мюнхенская «Бавария» дома в поединке 18-го тура Бундеслиги проиграла гладбахской «Боруссии» со счетом 1:2.

Счет в игре открыл Роберт Левандовски на 18-й минуте. Спустя 9 минут равновесие в матче наступило после гола полузащитника «Боруссии» Флориана Нойхауса. Окончательный счет в игре (1:2) точным ударом установил Штефан Лайнер на 31-й минуте.

«Бавария» продолжает уверенно лидировать в таблице немецкого чемпионата с 43 очками в активе, «Боруссия» занимает 11-ю строчку с 22 баллами.

В следующем туре «Бавария» едет в гости к «Кёльну», а гладбахская «Боруссия» дома примет «Байер».