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«Бавария» дома уступила гладбахской «Боруссии»

сегодня, 00:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» дома в поединке 18-го тура Бундеслиги проиграла гладбахской «Боруссии» со счетом 1:2.

Счет в игре открыл Роберт Левандовски на 18-й минуте. Спустя 9 минут равновесие в матче наступило после гола полузащитника «Боруссии» Флориана Нойхауса. Окончательный счет в игре (1:2) точным ударом установил Штефан Лайнер на 31-й минуте.

«Бавария» продолжает уверенно лидировать в таблице немецкого чемпионата с 43 очками в активе, «Боруссия» занимает 11-ю строчку с 22 баллами.

В следующем туре «Бавария» едет в гости к «Кёльну», а гладбахская «Боруссия» дома примет «Байер».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:18
Да Баварии просто уже скучно, дурака валяют на поле
Elliada
Elliada
сегодня в 10:48
Проиграла, и что? Всё равно станут чемпионами. Бундеслига уже давно неинтересная и предсказуемая лига. Бавария скупает сильных игроков из других немецких команд, что обеспечивает их неспособность бороться за чемпионство
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 10:03
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    сегодня в 09:15
    Бавария в межсезонье отомстит. Переманит Нойхауса и Лайнера.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:59
    Несколько неожиданный результат.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:48
    Дома проиграли... Кто взял хороший куш.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 06:19
    Ковид и Кубок Африки ушатали немецкую машину, сильно ослабив ее состав. "Боруссии" осталось лишь нанести контрольный в голову.
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 03:45
    Нойхаус в какой то мере и есть Лайнер:)
    В Рождество это покоряет поток под названием баерн.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 03:08
    А Роберт снова забил.
    УЕСКА
    УЕСКА ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 02:32
    Менхенгладбах часто отбирает очки у Баварии. Это неудобный соперник для нее.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:11
    Букмекеры были сегодня на высоте , а Бавария вот так вот отомстила за прошлый проигрыш 0:5 , очень оригинально получилось !!!)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:03
    Только ставку испортили...
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:36
    Весьма неожиданный исход матча для Баварии. Казалось бы ничего не предвещало такого результата. Но футбол иногда преподносит сюрпризы
    sash71
    sash71 ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    И тем не менее Менхенгладбахцы плелись в хвосте турнирной таблицы. Они сами в шоке от своей победы.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:53
    Этот результат не является большой сенсацией если взглянуть на состав Баварии. У нее было всего 2 номинальных защитника и тренеру пришлось ставить в оборону Киммиха с Забитцером.
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:44
    Бавария видимо решила возвратить интригу в Бундеслигу. Мюнхенцы вышли на игру имея отрыв в 9 очков от второго места. Старт получился довольно живенький, что собственно привело к голу Левандовского в ворота Боруссии. Но после этого Мюнхен как подменили. Команда совсем перестала двигаться, не шла в стык с игроками Боруссии, появились разрывы в линиях атаки и обороны. Все эти действия привели к тому, что Менхедглахбах с разницей в 5’ забивает два мяча и выходит вперёд. Потерянный взгляд Нагельсмана искал пути выхода из штопора. Провел замены но и они не дали результата. Второй тайм прошел атаках Баварии но Боруссия почувствовав вкус победы грамотно выстроила свою игру в обороне за что и была вознаграждена справедливой победой. Дортмунд вновь потирает руки в надежде догнать Баварию в Бундеслиге.
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 00:34
    Жалко что только 580 очков было знал что Боруссия хлопнет
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:32
    Бавария в своем репертуаре, после паузы вмегда теряет очки. И если я не ошибаюсь, в первом круге Мюнхенгладбах так же обыграли Баварию, молодцы!
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:28
    Имея такой отрыв Бавария сейчас заинтересованна только статистикой Левандовского.Саравляются успешно..)
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 00:26
    И кто-то заработал.
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