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«Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А

вчера, 22:30
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 20-го тура Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 3:1.

Голами в составе «россонери» отметились Оливье Жиру (8', с пенальти), Жуниор Мессиас (17') и Рафаэл Леау (82'). За римский клуб гол забил Тэмми Абрахам (40').

С 74-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Рика Карсдорпа. На 90+3 минуте красную карточку получил Джанлука Манчини.

В турнирной таблице «Милан» идет на 2-й строчке (45 очков), «Рома» — на 7-м месте (32).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:05
Браво Милан
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 06:04
Дык Моур компенсацию настроился очередную получать))
ОПС
ОПС
сегодня в 05:44
Выиграли и ладно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:18
Заслуженная красивая победа, браво Милан!
FERIS
FERIS
сегодня в 01:14
Милан с победой!
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:29
Как Моуриньо пришел в Рому перестал следить за командой по мне Рома всегда была непредсказуема а сейчас грандом и крепким середнякам летит
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Рома Моуриньо никакущая. Даже таким составом Милан легко с ней разобрался.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:22
Не сложилась игра у римлян.
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:08
ромочку нагнули
1bear
1bear
вчера в 23:06
эх , Рома,Рома , эх,Моур -Моур
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:06
Рома ноль без палочки !
бундер
бундер ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:59
Восхождение Милана во многом заслуга Златана как ни крути) ему бы в тренеры
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:52
там два удаления было вообще-то
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:44
Златан даже с точки уже забить не может. Пора на пенсию, а все хорохорится, как наши поп-звезды.
sash71
sash71
вчера в 22:42
Милан деклассировал Рому тем самым остается в теме за Скудетто Понравился Мессиас своими активными действиями в нападении за что был вознагражден голом в ворота римлян. После отыгранного одного мяча казалось Рома додавит но Милан грамотно перестроился и дальше матч прошел под их контролем. Жаль Ибра не забил пеналь тем самым не поставил жирную точку в этом матче.
Милан в теме…Поздравляю !
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:39
Моур - нет.
протон
протон
вчера в 22:35
Ибра великий,но к точке его нельзя пускать,он почти половину не забивает уже третий сезон. Пасть лучше грузчик бьет)
Милан с победой! Пойду теперь и я собаку выгуляю ..
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:30
Ожидаемая победа.
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