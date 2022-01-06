«Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А

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вчера, 22:30

В матче 20-го тура Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 3:1.

Голами в составе «россонери» отметились Оливье Жиру (8', с пенальти), Жуниор Мессиас (17') и Рафаэл Леау (82'). За римский клуб гол забил Тэмми Абрахам (40').

С 74-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Рика Карсдорпа. На 90+3 минуте красную карточку получил Джанлука Манчини.

В турнирной таблице «Милан» идет на 2-й строчке (45 очков), «Рома» — на 7-м месте (32).