Фред прокомментировал слухи о недовольстве игроков МЮ методами Рангника

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал слухи о недовольстве игроков назначением на пост главного тренера и желании покинуть клуб.

За последние несколько дней я прочитал несколько фейковых новостей обо мне и о других игроках клуба. У меня нет привычки публично отвечать на противоречивые сообщения, но пришло время сделать это.

Я просто хочу сказать, что я очень счастлив здесь и никогда не выражал никакого недовольства и возможности покинуть клуб. Не вводите себя в заблуждение фейковыми новостями. Мы будем продолжать работать с большой самоотдачей для достижения наших целей.