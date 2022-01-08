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Фред прокомментировал слухи о недовольстве игроков МЮ методами Рангника

вчера, 09:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал слухи о недовольстве игроков назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера и желании покинуть клуб.

За последние несколько дней я прочитал несколько фейковых новостей обо мне и о других игроках клуба. У меня нет привычки публично отвечать на противоречивые сообщения, но пришло время сделать это.

Я просто хочу сказать, что я очень счастлив здесь и никогда не выражал никакого недовольства и возможности покинуть клуб. Не вводите себя в заблуждение фейковыми новостями. Мы будем продолжать работать с большой самоотдачей для достижения наших целей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:43
Не, ну справедливости ради, кто кто а вот Фред не похож на игрока который недоволен тем что находится в клубе. Недовольный игрок не бегал бы столько и не старался бы. В работоспособности он один из тех к кому претензии вообще нет, просто ему скиллов не хватает
galem72
galem72
вчера в 12:08
Один из не многих в составе, кто на данный момент вызывает уважение, показывает стабильность и отрабатывает до конца.
Elliada
Elliada
вчера в 10:41
Фред ничего не сказал про Рангника. Так довольны им или нет?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:09, ред.
МЮ надо Зарему на работу взять, тогда все сразу будут узнавать только правду!
4jyqubmxa9t6
4jyqubmxa9t6
вчера в 09:54
Это весьма интересно
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