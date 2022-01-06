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17 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны своим положением в клубе

вчера, 14:01

Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» недовольны своим положением в команде.

Как утверждает источник, 17 игроков клуба хотят получать больше игровой практики или покинуть МЮ. В их число входят такие футболисты, как Эдинсон Кавани, Поль Погба, Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Дин Хендерсон, Антони Марсьяль, Эрик Байи и Неманья Матич.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:44
Погба то что жаловаться?
Брулин
Брулин ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:46
всё идёт как раз от Криша. Слишком много Рагник стал ему доверять, можно сказать унижая этим других игроков, которые в клубе давно, и не хуже Криша могут сыграть, если конечно захотят. Вот Давид Де Хеа может и хочет, и играет лучше его.......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53, ред.
После Лукаку...ещё 17 человек учат текст извинения ???

С приходом шальных денег на остров все прям хотят играть в топах...коих команд всего то...по пальцам руки перечислишь....и неизменно в старте и 90 минут...)))
Так не бывает..кому то придётся подвинуться...и выбирать...
Или команда по-скромнее..
Или в топе...но без гарантии основы...
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:26
Ну а что...всех недовольных за борт
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 17:20
Шампуня выкинуть и МЮ сразу станет командой. Сразу!!
13 RUS
13 RUS
вчера в 17:20
Какой уже год у них 3 состава, а толку 0
1bear
1bear ответ Pervomaez (раскрыть)
вчера в 16:49
главное , чтобы Рангник их всех ха собой повёл
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 16:15
31 игрок в составе МЮ, зачем столько-непонятно. Особо недовольных распихать бы по арендам или продать.
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 16:14
Им еще повезло,что Рон камбэки делает,а не пещеходит как липовый карлан с одним голом за полгода😂😂😂
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 16:08
Всех под зад это не уровень мю
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 16:04
А они довольны своей игрой которую они показывают ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:40
Они видать насмотрелись интервью Лукаку и решили тоже выступить,только уже массово. Надо каждого недовольного оштрафовать на 500 тыщ и сразу станут дорожить своей зарплатой. Люди вкалывают в шахтах, получают радиоционные облучения,приводящие к онкологии и за всю жизнь зарабатывают не больше их недельной зарплаты,сидящего на лавке. Позажирались,ничего делать не хотят,только и ходят по ресторанам и барберам,а потом и по борделям.
Скорее всего КР7 заставляет их не толькуо тренироваться,а ещё вместо селфи с девочками,работе над собой в тренажёрке,вот и взбунтовались лентяи.Сами подписали контракт и ещё эти деревяшки хотят играть за Великий МЮ, вон в Барсу переходите,там на поле можно валяться полчаса держась за ногу.
beefs
beefs
вчера в 15:19
Значит в этом году МЮ не претендент на ЕК...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:16
Рангник пол состава Локомотива избавил от команды, теперь за МЮ взялся
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:01
Недовольны - пусть увольняются !
sash71
sash71
вчера в 14:59
Им срочно пора сделать заявление
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:54
Можно с половиной попрощаться
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:53
Это называется восстание
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:49
Очень много их там))).
drug01
drug01
вчера в 14:45
Слишком много...
Elliada
Elliada ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:32
Я тоже читал. Команда раскололась из-за Роналду. Половина команды недовольны, что Роналду имеет влияние на команду и его игра плохо сказывается на результатах МЮ (очевидно, эта половина сообразительная). Вторая половина поддерживает Роналду. Среди них много португальцев, которые боятся за свое место в сборной, поэтому и поддерживают его.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 14:24
Какие игроки - такой и клуб
particular
particular
вчера в 14:22
В некоторых источниках указывается, что многие из этого созвездия недовольны одной появившейся недавно звездой... Теперь ещё немец со своими закидонами...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:06
Собрали пауков в одной банке.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:04
Рангник всех успокоит))
протон
протон
вчера в 14:02
справедливости ради, около трети игроков МЮ Стоит выбросить на помойку. сэр Рэшфорд помогает бездомным, но не может помочь в атаке, Поль Ходьба кушает бутсы, а Марсиаль - Антони
ws2qdptfuy75
ws2qdptfuy75
вчера в 14:02
Что-то много недовольных
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