17 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны своим положением в клубе

Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» недовольны своим положением в команде.
Как утверждает источник, 17 игроков клуба хотят получать больше игровой практики или покинуть МЮ. В их число входят такие футболисты, как Эдинсон Кавани, Поль Погба, Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Дин Хендерсон, Антони Марсьяль, Эрик Байи и Неманья Матич.
Скорее всего КР7 заставляет их не толькуо тренироваться,а ещё вместо селфи с девочками,работе над собой в тренажёрке,вот и взбунтовались лентяи.Сами подписали контракт и ещё эти деревяшки хотят играть за Великий МЮ, вон в Барсу переходите,там на поле можно валяться полчаса держась за ногу.
Скорее всего КР7 заставляет их не толькуо тренироваться,а ещё вместо селфи с девочками,работе над собой в тренажёрке,вот и взбунтовались лентяи.Сами подписали контракт и ещё эти деревяшки хотят играть за Великий МЮ, вон в Барсу переходите,там на поле можно валяться полчаса держась за ногу.