В «Ман Юнайтед» грядёт бунт. 17 футболистов проявляют недовольство и сомневаются в Рангнике

1641487918

06 января 2022, 19:51

Будет весело.

В «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение

В английской прессе сегодня обсуждают ситуацию в «Манчестер Юнайтед», причем в инсайдах соревнуются не «желтые» таблоиды, а издания, которым в большинстве случаев можно доверять. Goal.com сообщает о 17 футболистах МЮ , которые недовольны своим текущим положением в клубе. Подтверждает и дополняет эту информацию авторитетный Sky Sports, чьи источники в раздевалке «красных дьяволов» докладывают о росте напряженности в раздевалке манкунианцев. Не стесняются говорить об отсутствии единства в команде даже легенды «Ман Юнайтед» вроде Гари Невилла.

В понедельник вечером МЮ впервые проиграл под руководством Ральфа Рангника, уступив на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптону», чего не случалось на протяжении 42 лет. Это всего лишь первое поражение после ухода с тренерского мостика Оле-Гуннара Сульшера, тем не менее неудача открыла портал в адский сад камней, которые посыпались на голову символизирующего «Манчестер Юнайтед» дьяволенка. Накопившееся недовольство вылилось в серию мелких конфликтов и опрометчивых заявлений, расшатывающих клуб изнутри.

Два основных вектора недовольства — собственное положение в команде и Рангник

Еще в конце лета писали о том, что состав «Манчестер Юнайтед» — бомба замедленного действия. Чрезмерная конкуренция даже хуже кадрового дефицита, в таких командах всегда копится негатив, который начинает закипать во время трансферных окон. У МЮ богатый, но неразумно собранный состав, переизбыток атакующих футболистов вызывает повышенное трение, а в центре защиты может дойти очередь даже до не игравшего в АПЛ два года Фила Джонса.

Атмосферу сделали ядовитой беспорядочные трансферы, в том числе внеплановое приобретение Роналду, который сразу перекрыл кислород нескольким молодым и до недавних пор мотивированным футболистам. Самого португальца сложно в чем-то обвинить, он и голами помогает исправно, но «Манчестер Юнайтед» не подготовился к его приходу и подавился слишком большим куском. Впрочем, недовольство отдельных футболистов — это еще полбеды, куда неприятнее уже оформившееся сомнения в нынешнем боссе — Ральфе Рангнике.

Временный тренер, которому в будущем обещают расширить полномочия на «Олд Траффорд», не впечатлил игроков, которые сетуют на недостаточное количество четких инструкций, из-за чего никак не могут адаптироваться к схеме 4-2-2-2, которую насаждает немец. Часть футболистов МЮ , как сообщает источник, «хотят играть у тренера, который вернет им удовольствие от футбола». Очевидно, это не Рангник.

Позиции Рангника в клубе надежны. Порицание заслужили бунтовщики

Немец сохраняет абсолютное спокойствие в свете происходящего вокруг, кроме того, он оправдывается тем, что декабрьская вспышка коронавируса в «Манчестер Юнайтед» сорвала его планы. База в Кэррингтоне была закрыта на протяжении нескольких дней, и это якобы повлияло на выступления команды. Честно говоря, аргумент в стиле фирменных отговорок, которыми Ральф кормил честной народ, когда создавал видимость работы в «Локомотиве», потому что фактически он получил больше чистых тренировочных дней, чем если бы МЮ продолжал идти от матча к матчу в рамках рождественского марафона.

Впрочем, о работе Рангника в «Ман Юнайтед» судить действительно рано, хотя на тревожные сигналы из команды невозможно не реагировать. С другой стороны, эти же футболисты серьезно задолжали клубу, так что не спешим подписывать им индульгенцию. Патрис Эвра выразил мнение, которое имеет все шансы стать популярным:

Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим о футболистах «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Не нравится критика — уходите.

Кто бы ни был прав, от этой ситуации проигрывает «Манчестер Юнайтед»

Футболисты кивают на тренера, бывшие футболисты МЮ обвиняют нынешних, а Рангнику помешал коронавирус. Замкнутый круг. А если серьезно, проблемы запутались в такой сложный клубок, что развязать его без разрезов уже не получится. Клуб оказался в зоне мощной турбулентности, а количество вовлеченных в поддержание этой болтанки лиц усложняет возвращение к состоянию равновесия.