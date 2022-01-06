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В «Ман Юнайтед» грядёт бунт. 17 футболистов проявляют недовольство и сомневаются в Рангнике

06 января 2022, 19:51
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Будет весело.

В «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение

В английской прессе сегодня обсуждают ситуацию в «Манчестер Юнайтед», причем в инсайдах соревнуются не «желтые» таблоиды, а издания, которым в большинстве случаев можно доверять. Goal.com сообщает о 17 футболистах МЮ, которые недовольны своим текущим положением в клубе. Подтверждает и дополняет эту информацию авторитетный Sky Sports, чьи источники в раздевалке «красных дьяволов» докладывают о росте напряженности в раздевалке манкунианцев. Не стесняются говорить об отсутствии единства в команде даже легенды «Ман Юнайтед» вроде Гари Невилла.

В понедельник вечером МЮ впервые проиграл под руководством Ральфа Рангника, уступив на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптону», чего не случалось на протяжении 42 лет. Это всего лишь первое поражение после ухода с тренерского мостика Оле-Гуннара Сульшера, тем не менее неудача открыла портал в адский сад камней, которые посыпались на голову символизирующего «Манчестер Юнайтед» дьяволенка. Накопившееся недовольство вылилось в серию мелких конфликтов и опрометчивых заявлений, расшатывающих клуб изнутри.

Два основных вектора недовольства — собственное положение в команде и Рангник

Еще в конце лета писали о том, что состав «Манчестер Юнайтед» — бомба замедленного действия. Чрезмерная конкуренция даже хуже кадрового дефицита, в таких командах всегда копится негатив, который начинает закипать во время трансферных окон. У МЮ богатый, но неразумно собранный состав, переизбыток атакующих футболистов вызывает повышенное трение, а в центре защиты может дойти очередь даже до не игравшего в АПЛ два года Фила Джонса.

Атмосферу сделали ядовитой беспорядочные трансферы, в том числе внеплановое приобретение Роналду, который сразу перекрыл кислород нескольким молодым и до недавних пор мотивированным футболистам. Самого португальца сложно в чем-то обвинить, он и голами помогает исправно, но «Манчестер Юнайтед» не подготовился к его приходу и подавился слишком большим куском. Впрочем, недовольство отдельных футболистов — это еще полбеды, куда неприятнее уже оформившееся сомнения в нынешнем боссе — Ральфе Рангнике.

Временный тренер, которому в будущем обещают расширить полномочия на «Олд Траффорд», не впечатлил игроков, которые сетуют на недостаточное количество четких инструкций, из-за чего никак не могут адаптироваться к схеме 4-2-2-2, которую насаждает немец. Часть футболистов МЮ, как сообщает источник, «хотят играть у тренера, который вернет им удовольствие от футбола». Очевидно, это не Рангник.

Позиции Рангника в клубе надежны. Порицание заслужили бунтовщики

Немец сохраняет абсолютное спокойствие в свете происходящего вокруг, кроме того, он оправдывается тем, что декабрьская вспышка коронавируса в «Манчестер Юнайтед» сорвала его планы. База в Кэррингтоне была закрыта на протяжении нескольких дней, и это якобы повлияло на выступления команды. Честно говоря, аргумент в стиле фирменных отговорок, которыми Ральф кормил честной народ, когда создавал видимость работы в «Локомотиве», потому что фактически он получил больше чистых тренировочных дней, чем если бы МЮ продолжал идти от матча к матчу в рамках рождественского марафона.

Впрочем, о работе Рангника в «Ман Юнайтед» судить действительно рано, хотя на тревожные сигналы из команды невозможно не реагировать. С другой стороны, эти же футболисты серьезно задолжали клубу, так что не спешим подписывать им индульгенцию. Патрис Эвра выразил мнение, которое имеет все шансы стать популярным:

Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим о футболистах «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Не нравится критика — уходите.

Кто бы ни был прав, от этой ситуации проигрывает «Манчестер Юнайтед»

Футболисты кивают на тренера, бывшие футболисты МЮ обвиняют нынешних, а Рангнику помешал коронавирус. Замкнутый круг. А если серьезно, проблемы запутались в такой сложный клубок, что развязать его без разрезов уже не получится. Клуб оказался в зоне мощной турбулентности, а количество вовлеченных в поддержание этой болтанки лиц усложняет возвращение к состоянию равновесия.

Хорошо еще, что у фанатов МЮ появилась надежда. С 1 февраля в должность исполнительного директора вступает Ричард Арнольд, который должен заменить в этой роли Эда Вудворда. Новый исполнительный директор не новичок в клубе, Арнольд отдал «Юнайтед» последние 14 лет жизни, близкое знакомство с ситуацией станет его преимуществом. Другой вопрос — найдет ли выход из лабиринта и обладает ли волей, чтобы вывести МЮ на солнце из темных закоулков?

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06 январяСергей Иванов в блоге Вспомнить всё!Комментарии3
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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Любой тренер променял бы эти добивания на то, чтобы МЮ был бы в АПЛ в четверке, как это было последние два года... Кому интересна его статистика, кроме тебя. Тем более, что он уже сейчас ищет себе новый клуб на лето. Ты о чем, дядя???..
112910415
112910415
вчера в 16:58
Этот тренер не спаситель
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 15:48
Игроки, конечно, те еще крысы - то им не нравится, это им не нравится. А играть-то когда начнете? Походу их волнует только жирность контракта. Ни одного волевого игрока, одни твитерасты да инстаграмщицы
Per4ick
Per4ick ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:36, ред.
    Что значит "его волнуют"? Эти показатели есть у НЕГО, а у других ИХ НЕТ! Вот об этом и речь! Если у кого-то есть личная неприязнь к нему, то она не может отменить эти ОБЪЕКТИВНЫЕ показатели! Пусть других игроков тоже, как и КР, "волнуют собственные показатели" и тогда может и дело пойдет на лад?!
    Почему-то очень много сторонников простых решений: убрать КР и МЮ заиграет по-другому! В жизни так не бывает!
    А воду мутят в основном Погба, Марсьяль, Джесси и примкнувший к ним Кавани (случайный пассажир в МЮ), которых давно бы уже пора послать из МЮ на 3 буквы, всем очевидно их отношение к игре...
    А Ральф не в состоянии унять этих деятелей, пока у него нет необходимой свободы действий. Хотя мне лично его кандидатура совсем не по душе!
    Elliada
    Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 11:29
    Вот именно. Его волнует собственная статистика, а не командные результаты. МЮ в прошлом сезоне были командой, поэтому сумели занять 2-е место АПЛ и дойти до финала ЛЕ
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:27
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Jake Fallop (раскрыть)
      вчера в 09:03, ред.
      Между прочим, "чудо" существенно повлияло (точнее, спасло) на результаты большинства матчей с его участием. Его уровень мотивации не мешало бы взять некоторым что помоложе и проснуться, наконец. 21 игра - 14 голов и три ассиста. Если бы хотя бы еще один игрок так играл...
      ventru
      ventru
      вчера в 07:18, ред.
      Отправить капризных, избалованных миллионеров на лесоповал и пусть там бастуют
      Pervomaez
      Pervomaez
      вчера в 02:33
      Беда мю это отсутствие топ тренера к которому было бы уважение звёзд,мю бросается из крайности в крайность ну посадили Роналду на лавку ,а если опять проиграют опять он виноват ? это все бред со звёздами надо уметь работать в мю такого человека пока нет , после сера один был это Маур остальные это эксперимент ,никто и ничего не может быть выше клуба ,а Погба считает по другому так что пока имеем вот такой результат
      sash71
      sash71 ответ faneng (раскрыть)
      вчера в 01:08
      Так его собссно временно и взяли на эту должность. Правда не понятно чего именно его дернули из Локо ?
      faneng
      faneng
      вчера в 00:39
      При том, что я не верю в разрушительную роль Роналду, но факт: пока был Сульшер и не было Роналду - команда более или менее играла, пришел Роналду - МЮ развалился. Как так?
      Я думаю, все же виноват не он, а руководство, которое не смогло нормально вписать его в команду. Эх, Зидана не хватает...
      Рангник - странный персонаж. Человек без опыта игры на топ-уровне, по большому счету и тренерского опыта на топ-уровне у него нет. Немного потренировал Шальке, немного Лейпциг.
      Tostao
      Tostao ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 00:31
      ... и возглавить эту группу на выход.))
      3ton
      3ton
      06 января в 23:10
      Главное , чтобы Роналду никуда из МЮ не уходил .
      С ним команда стала «великолепные» результаты показывать .
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      06 января в 22:49
      Комментарии в духе советских людей)) виноват один, и не видят целую картину.
      Jake Fallop
      Jake Fallop
      06 января в 22:04
      Пришедшие Варан и Санчо не повлияли в негативном плане на игру МЮ. Это сделал шампунь и его вселенский эгоизм, занявший чужое место... Сульшер точно не виноват. Красноносому сэру вообще нужно сидеть только на трибуне и никуда не влазить. Ведь именно по его протекции привели в МЮ это португальское чудо..
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      06 января в 21:43
      У игроков есть свои собственные группы, одна из которых заставляет других чувствовать, что им нужно подняться на новый уровень, когда борется вся команда. Но игроки деморализованы. В пределах одной части отряда существует убеждение, что некоторые игроки выбираются независимо от их показа. Так что все в полном беспорядке. Но это не только вина Роналдо: очень легко обвинить во всем одного человека - но правильно ли?
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      06 января в 21:40
      Наши заслали))) чтоб МЮ развалить)))
      STVA 1
      STVA 1 ответ Elliada (раскрыть)
      06 января в 21:31
      Согласен с Вами!
      Roger Young
      Roger Young
      06 января в 20:55
      Интересно чем закончится, но похоже порядка ждать не стоит.
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник ответ Elliada (раскрыть)
      06 января в 20:53
      Надежный источник.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      06 января в 20:37
      Роналду должен повести за собой
      зигзаг
      зигзаг
      06 января в 20:35
      Это все из-за пеналды.
      Вот и Буффон тоже говорит, что из за пеналды Ювентус целостность потерял.
      Elliada
      Elliada
      06 января в 20:21
      "Самого португальца сложно в чем-то обвинить". Серьезно? Роналду не виноват? Если ввести в гугл "Манчестер Юнайтед" и выбрать "Новости", то там только Роналду и критикуют, что это он развалил команду. О Рангнике ни слова.
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