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Агент Игнатьева: «Вы знаете людей, которые не пьют на свой день рождения?»

вчера, 16:29

Алан Агузаров, представитель нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, отреагировал на новость о том, что его клиента выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения во время празднования дня рождения.

У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.

Тот человек, который это всё снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой.

Вопрос не в том, что он выпил, имея на то полное право, а в том, что дал возможность какому-то м***** это снять, а другим деятелям за это зацепиться. В моем понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать, а потом сливать еще куда-то. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:06
Игрок давно кончился, пусть живёт как умеет
Навзир
Навзир
вчера в 23:41
Ну я не пью,не на свой,не на чужой день рождения,и не праздную,и за полтинник лет не пил. А если уж выпил то веди себя достойно.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:31
pomor45
pomor45
вчера в 21:50
Фаина Раневская говорила, что "жизнь - это затяжной прыжок из п...ы в могилу". Грешно корить человека за то, что он решил скрасить горечь этого меткого определения.
Gahi
Gahi
вчера в 19:40
Агенту игрока лучше доступно и внятно объяснить своему клиенту что он, то есть Иван Игнатьев – самый дорогой трансфер "Рубина" при новом тренере Леониде Слуцком (7 млн евро),сейчас transfermarkt оценивает игрока в (2 млн евро) и на него тренер возлагает большие надежды, которые он к сожалению не оправдывает на поле и тем более в быту. И пока он как игрок "Рубина", то должен следить не только за собой но и за имиджем клуба в которым выступает. Как отреагирует "Рубин" на это пока не ясно, а вот только за интервью где подрывается имидж клуба, Бельгийский нападающий "Челси" Ромелу Лукаку будет оштрафован на 600 тысяч евро, сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Удачи
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:26
Я знаю. У меня два друга есть таких. А этот опять выгораживает своего пациента.
k4jbq4vtwtf7
k4jbq4vtwtf7
вчера в 17:14
Да до фига таких
lotsman
lotsman
вчера в 17:13
Он прав на все 100. Человек в отпуске и имеет право.
ДСА
ДСА
вчера в 17:12
Это потерянный для футбола игрок.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:10
Есть вообще не пьющие люди что такого..
старина
старина
вчера в 17:07
Я знаю и таких много.Но к сожалению не все из них размахивая паспортом Гражданина России мнят себя футболистами.Агенту лучше заткнуться,наверняка вместе лакали вискарь паленый
makkie
makkie
вчера в 17:02
Какой грозный агент. Впрочем, таких большинство.
Будут отмазывать своих клиентов, даже если они захватят банк или устроят массовое ДТП.

Хотя, учитывая, что Агузаров дружит с Черчесовым - неудивительно.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:01
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:58
Да и что к этому бедолаге привязались. Игнатьев создал в этот день больше опасных моментов, чем за предыдущие два года и наконец то забил!
idres
idres
вчера в 16:50
Знаю, что такие сеть.... Америку не открыл...
1 984
1 984
вчера в 16:49
Просто Игнатьев захотел в Химки.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:39
Такие люди есть....а "День Рожденья - грустный праздник"...и с момента рождения человека начинается обратный отсчет времени, отведенного ему на этом свете.... время нашей жизни имеет огромную ценность, но зачастую люди тратят его впустую.... а ведь оно не ждет, пока человек осознает его цену и начнет использовать его по назначению!.... и пока человек наслаждается этой жизнью или с головой уходит в мирские проблемы, его время летит, бежит, утекает, как песок сквозь пальцы, секунда за секундой приближаясь к концу....
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:38
Агент Игнатьева: «Вы знаете людей, которые не пьют на свой день рождения?».
И очень обидно, что вы товарищ Агузаров его не знаете,
- это глас телеканала МАТЧ ТВ Дмитрий Губерниев !!!)
Человек допинг !!!)
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:35
Поддерживаю Вас этом.

Плюс есть люди которые день рождения не празднуют вообще.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:33
Я не пью. Дальше что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:31
Такких людей мало...
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