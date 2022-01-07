Тухель: «Я доверяю Рюдигеру»

Наставник «Челси» Томас Тухель поделился мнением о защитнике команды Антонио Рюдигере:
Он должен чувствовать мое доверие, я предоставляю ему игровое время. Не думаю, что мы должны соблюдать много формальностей при продлении трудового соглашения. Антонио доказывает, что он профессионал.
Он очень важен для клуба. Он сыграл фантастический матч с «Тоттенхэмом» в четверке защитников. Я доверяю Рюдигеру.
Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за 35 млн евро. В текущем сезоне немец сыграл в 25 поединках во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.