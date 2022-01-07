ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Тухель: «Я доверяю Рюдигеру»

вчера, 22:28

Наставник «Челси» Томас Тухель поделился мнением о защитнике команды Антонио Рюдигере:

Он должен чувствовать мое доверие, я предоставляю ему игровое время. Не думаю, что мы должны соблюдать много формальностей при продлении трудового соглашения. Антонио доказывает, что он профессионал.

Он очень важен для клуба. Он сыграл фантастический матч с «Тоттенхэмом» в четверке защитников. Я доверяю Рюдигеру.

Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за 35 млн евро. В текущем сезоне немец сыграл в 25 поединках во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Все новости
Судаков: «В этом году „Шахтёр“ обязан становиться чемпионом»
Сегодня, 16:17 Комментарии6
Конте: «Я знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой»
Сегодня, 12:03 Комментарии3
Хедира: «„Ювентусу“ не хватает баланса»
Сегодня, 10:42 Комментарии4
Конте: «Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне»
Сегодня, 08:27 Комментарии3
Нагельсман: «„Бавария“ была ближе к победе, чем „Боруссия“»
Сегодня, 08:15 Комментарии3
Клеман: «За 4 дня никто не может сделать больших изменений в команде»
Вчера, 23:09 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 05:45
Доверие - это хорошо.
az72mw9n9d9e
az72mw9n9d9e
сегодня в 05:44
Это твоё дело
Cat01
Cat01
вчера в 23:09
Тренеру всегда виднее
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:07
А что не так с Антонио и к чему эта тема.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:06
Такую большую З/П платят всем под ряд тока во всяких ПэСэЖэ и Реалах)))Помню Эрера когда из МЮ сдрыснул то ему в Париже дали такую же зарплату как у Азара ,лучшего образца.
протон
протон
вчера в 22:50
Вот ведь Рюдигер неблагодарный,поскольку именно при Тухеле, наконец-то вышел на мировой уровень..
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:37
Ваше дело - Вы тренер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:32
Его никак нельзя отдавать. Он нужен команде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100