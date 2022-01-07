Тухель: «Я доверяю Рюдигеру»

Наставник «Челси» поделился мнением о защитнике команды :

Он должен чувствовать мое доверие, я предоставляю ему игровое время. Не думаю, что мы должны соблюдать много формальностей при продлении трудового соглашения. Антонио доказывает, что он профессионал.

Он очень важен для клуба. Он сыграл фантастический матч с «Тоттенхэмом» в четверке защитников. Я доверяю Рюдигеру.