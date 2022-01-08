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Бывший спортдиректор «Чертаново» Хабаров приступил к работе в «Родине»

вчера, 14:30

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров приступил к работе в «Родине», играющей в ФНЛ-2, сообщает источник.

Перед назначением в «Родину» Хабаров успел поработать в «Химках».

Также сообщается, что у Хабарова было предложение из «Спартака». Зарема Салихова лично общалась с ним и приглашала в московский клуб. Хабаров должен был перевести часть персонала «Чертаново» с собой в академию «Спартака».

Также недавно в тренерский штаб «Родины» вошёл бывший российский футболист Андрей Каряка.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:08, ред.
Бывший спортдиректор «Чертаново» Хабаров приступил к работе в «Родине».
Я думаю что Ломакин действительно серьёзно взялся за свой клуб. Который уже является третьим , он же владелец латвийской Риги и кипрского Пафоса. И привлечение таких футбольных менеджеров говорит о его серьёзных намерениях. Ломакин прежде всего делает большую ставку на молодёжную академию "Родина". Ведь школа Чертаново была одной из кузниц молодых перспективных футболистов, которые как свежие перожки расхватывали клубы ФНЛ и РПЛ.
А Ломакин как очень успешный бизнесмен, знает с чего надо начинать строительство своего футбольного влажения бизнес проекта. Это конечно детская академия и подрастающая перспективная молодёжь. Ведь он и сам играл в футбол и является кандидатом в мастерства спорта. Так что я думаю клуб делает правильные шаги в своём развитии и можно пожелать только Удачи в таком начинании , ведь профессиональный статус команда получила только в 2019 году. И это только радует, что в России может появиться новый конкурентноспособный частный клуб!
Всем Добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:05
Пока перемещается по низам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:51
Везде он работает и ни где нет успеха.
1 984
1 984
вчера в 14:45
Удачи на новом месте.
drug01
drug01
вчера в 14:37
Растёт человек удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:32
Новый клуб дербанить...
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