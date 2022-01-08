Бывший спортдиректор «Чертаново» Хабаров приступил к работе в «Родине».

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вчера, 14:30

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров приступил к работе в «Родине», играющей в ФНЛ -2, сообщает источник.

Перед назначением в «Родину» Хабаров успел поработать в «Химках».

Также сообщается, что у Хабарова было предложение из «Спартака». Зарема Салихова лично общалась с ним и приглашала в московский клуб. Хабаров должен был перевести часть персонала «Чертаново» с собой в академию «Спартака».

Также недавно в тренерский штаб «Родины» вошёл бывший российский футболист Андрей Каряка.