Бывший спортдиректор «Чертаново» Хабаров приступил к работе в «Родине».

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров приступил к работе в «Родине», играющей в ФНЛ-2, сообщает источник.
Перед назначением в «Родину» Хабаров успел поработать в «Химках».
Также сообщается, что у Хабарова было предложение из «Спартака». Зарема Салихова лично общалась с ним и приглашала в московский клуб. Хабаров должен был перевести часть персонала «Чертаново» с собой в академию «Спартака».
Также недавно в тренерский штаб «Родины» вошёл бывший российский футболист Андрей Каряка.
Я думаю что Ломакин действительно серьёзно взялся за свой клуб. Который уже является третьим , он же владелец латвийской Риги и кипрского Пафоса. И привлечение таких футбольных менеджеров говорит о его серьёзных намерениях. Ломакин прежде всего делает большую ставку на молодёжную академию "Родина". Ведь школа Чертаново была одной из кузниц молодых перспективных футболистов, которые как свежие перожки расхватывали клубы ФНЛ и РПЛ.
А Ломакин как очень успешный бизнесмен, знает с чего надо начинать строительство своего футбольного влажения бизнес проекта. Это конечно детская академия и подрастающая перспективная молодёжь. Ведь он и сам играл в футбол и является кандидатом в мастерства спорта. Так что я думаю клуб делает правильные шаги в своём развитии и можно пожелать только Удачи в таком начинании , ведь профессиональный статус команда получила только в 2019 году. И это только радует, что в России может появиться новый конкурентноспособный частный клуб!
Всем Добра !!!
Я думаю что Ломакин действительно серьёзно взялся за свой клуб. Который уже является третьим , он же владелец латвийской Риги и кипрского Пафоса. И привлечение таких футбольных менеджеров говорит о его серьёзных намерениях. Ломакин прежде всего делает большую ставку на молодёжную академию "Родина". Ведь школа Чертаново была одной из кузниц молодых перспективных футболистов, которые как свежие перожки расхватывали клубы ФНЛ и РПЛ.
А Ломакин как очень успешный бизнесмен, знает с чего надо начинать строительство своего футбольного влажения бизнес проекта. Это конечно детская академия и подрастающая перспективная молодёжь. Ведь он и сам играл в футбол и является кандидатом в мастерства спорта. Так что я думаю клуб делает правильные шаги в своём развитии и можно пожелать только Удачи в таком начинании , ведь профессиональный статус команда получила только в 2019 году. И это только радует, что в России может появиться новый конкурентноспособный частный клуб!
Всем Добра !!!