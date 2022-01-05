Клеман: «Надеюсь, добьюсь такого же успеха в „Монако“, как и в Бельгии»

Новый главный тренер «Монако» поделился мыслями после назначения в клуб.

Я очень рад находиться здесь, быть частью действительно амбициозного проекта с большим количеством молодых игроков и хорошим балансом между юными футболистами и их более опытными партнерами по команде. За последние несколько лет мне доводилось принимать участие в действительно интересных проектах в Бельгии, но для меня большая честь быть здесь, в «Монако», в одном из пяти сильнейших чемпионатов мира. Я надеюсь, что смогу добиться такого же успеха, как и в Бельгии.