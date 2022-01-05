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Клеман: «Надеюсь, добьюсь такого же успеха в „Монако“, как и в Бельгии»

вчера, 20:38

Новый главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился мыслями после назначения в клуб.

Я очень рад находиться здесь, быть частью действительно амбициозного проекта с большим количеством молодых игроков и хорошим балансом между юными футболистами и их более опытными партнерами по команде. За последние несколько лет мне доводилось принимать участие в действительно интересных проектах в Бельгии, но для меня большая честь быть здесь, в «Монако», в одном из пяти сильнейших чемпионатов мира. Я надеюсь, что смогу добиться такого же успеха, как и в Бельгии.

Ранее Клеман работал в Бельгии с «Генком» и «Брюгге» и завоевал с обеими командами золото Про-Лиги.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:23
Это тот который наш Зенит 2 раза ушатал в Лиге Чемпионов? Неплохо...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:11
Посмотрим как будет с Монако.
ДСА
ДСА
вчера в 20:40
Аванс ему выдан очень хороший.
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