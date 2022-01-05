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Ташуев: «Ганчаренко не в первый раз показывает свой характер»

вчера, 20:46

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал известие об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

Не знаю всю подноготную, как там все было. Да, убрали помощника Виктора Ганчаренко Руслана Зубика. И если это было без ведома главного тренера, то, конечно, это не совсем правильно. Но опять же хозяин решает, как быть. Это проблема внутренняя, мы же не знаем, что там происходило, почему его убрали. А Виктор Михайлович уже не первый раз показывает характер — он уходил из «Урала» в силу разных причин, в ЦСКА были проблемы. То есть человек отстаивает свои принципы. Но я хорошо знаю Сергея Николаевича Галицкого, я с ним работал в начале пути – ему очень важно, чтобы в клубе было комфортно и спокойно, нервозная обстановка ему наверняка не нравилась. И если он принимает решения, то он их принимает. Под это надо подстраиваться, быть более гибким. Возможно, тут они и не сошлись характерами — Галицкий принял решение, а Ганчаренко посчитал, что это неправильно. Так что у каждого тут своя правда. И в этом нет ничего удивительного.

Я и сам через это прошел, у меня был контракт на пять лет, но я ушел. Что-то было Галицкому некомфортно, он хозяин. И тренерам «Краснодара», которые с ним работают, повторюсь, нужно быть более гибкими, более правильными, понимать, что если Сергею Николаевичу что-то не нравится, он может долго наблюдать, а потом резко принять решение. И, возможно, сейчас получилась как раз такая ситуация. Но Ганчаренко — наемный работник, он все-таки должен жить по правилам клуба, который дает ему работу.

Ганчаренко можно уважать за такое проявление принципиальности? Возможно, да. Ведь если человек работает с кем-то, то знает его уровень, он его сподвижник, выполняет определенные функции, требования главного тренера. Не исключаю и то, что увольнение Зубика было началом конца Ганчаренко. И возможно, Галицкий принимал решение и по чьему-то совету. Я работал с разными олигархами — Галицким, Мкртчаном, Керимовым… И все они люди непростые, они своего положения добивались большим трудом. И они любят футбол. И имеют право на какие-то вещи, которые нам не всегда понятны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:02
Тренерская работа и есть непрерывная череда наймов и увольнений....
Не думаю что в Краснодаре долго будут обсуждать это....
Некоторых увольняли и при бОльших заслугах....
Карреру "попросили" в качестве чемпиона...
Руя проводили в качестве победителя группы в ЛЕ...
Николичу лепившего с Локо рекордные победные серии - просто сказали по-немецки "Ауфидерзейн"...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 04:27, ред.
Пора Галицкому самому клуб тренировать.
Он, считаю, уже готов(с) - сказал повар и подкинул пескаря на раскаленной сковородке.
Boricku
Boricku
сегодня в 01:07
Между тренделем и хозяином ещё директор должен быть, ау...
Чист
Чист
вчера в 23:53
Зачем тогда тренера приглашать пусть сам тренирует -одно не понятно зачем тренеру подстраиваться под хозяина -он ведь не лакей или слуга какой-то
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:29
Уверенно повилял хвостом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:19
Во взаимоотношениях "хозяин-тренер" хозяин всегда прав, если хозяин не прав, то тренер идёт в отставку.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:16
Букв много , версия сомнительная.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:11
А так бывает? - человек сказал что "будет борьба", и через пару часов выиграл 4 раза подряд с высокими кэфами? Каждый математик скажет что это очень-очень маловероятно. В прошлом месяце тоже один "пользователь" обошел меня в последний миг месяца, а потом в финале "умер" - потому что очков не было для финала. А у меня 17000 были...ЧТО СЕРЬЕЗНО? В ПОСЛЕДНИЙ МИГ? В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА? В КОНЦЕ МЕСЯЦА? Математики где вы?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:11
Разборки между тренером и хозяином.
beefs
beefs
вчера в 21:05
Этого следовало ожидать, Галицкий ошибся когда взял в свою команду Ганчаренко...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:00
Много разговоров будет....
drug01
drug01
вчера в 20:59
Тренера надо уважать
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:53
Он показал свою глупость
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:51
Галицкому нужны такие тренеры как Ташаев, которые прогибались бы под него. Зачем нужен тренер со своим мнением, если нравятся прогибающие лизоблюды...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:50
Это не характер
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:50
Пора Вите отдохнуть))
shlomo
shlomo
вчера в 20:49, ред.
Вам не повезло только с ДСА и КЭТиК...если выстрелят, то мало не покажется ....а если нет, то биться ВАМ только в четверым первым....:)))) удачи ВСЕМ!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:48
О да...
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