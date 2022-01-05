Ташуев: «Ганчаренко не в первый раз показывает свой характер»

Бывший тренер «Краснодара» прокомментировал известие об отставке с поста главного тренера «Краснодара».

Не знаю всю подноготную, как там все было. Да, убрали помощника Виктора Ганчаренко Руслана Зубика. И если это было без ведома главного тренера, то, конечно, это не совсем правильно. Но опять же хозяин решает, как быть. Это проблема внутренняя, мы же не знаем, что там происходило, почему его убрали. А Виктор Михайлович уже не первый раз показывает характер — он уходил из «Урала» в силу разных причин, в ЦСКА были проблемы. То есть человек отстаивает свои принципы. Но я хорошо знаю Сергея Николаевича Галицкого, я с ним работал в начале пути – ему очень важно, чтобы в клубе было комфортно и спокойно, нервозная обстановка ему наверняка не нравилась. И если он принимает решения, то он их принимает. Под это надо подстраиваться, быть более гибким. Возможно, тут они и не сошлись характерами — Галицкий принял решение, а Ганчаренко посчитал, что это неправильно. Так что у каждого тут своя правда. И в этом нет ничего удивительного.

Я и сам через это прошел, у меня был контракт на пять лет, но я ушел. Что-то было Галицкому некомфортно, он хозяин. И тренерам «Краснодара», которые с ним работают, повторюсь, нужно быть более гибкими, более правильными, понимать, что если Сергею Николаевичу что-то не нравится, он может долго наблюдать, а потом резко принять решение. И, возможно, сейчас получилась как раз такая ситуация. Но Ганчаренко — наемный работник, он все-таки должен жить по правилам клуба, который дает ему работу.

Ганчаренко можно уважать за такое проявление принципиальности? Возможно, да. Ведь если человек работает с кем-то, то знает его уровень, он его сподвижник, выполняет определенные функции, требования главного тренера. Не исключаю и то, что увольнение Зубика было началом конца Ганчаренко. И возможно, Галицкий принимал решение и по чьему-то совету. Я работал с разными олигархами — Галицким, Мкртчаном, Керимовым… И все они люди непростые, они своего положения добивались большим трудом. И они любят футбол. И имеют право на какие-то вещи, которые нам не всегда понятны.