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Деменко: «В „Краснодаре“ происходит чистка»

вчера, 17:28

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал решение руководства «быков» отправить в отставку Виктора Ганчаренко.

Неожиданное решение, конечно. Вопрос в том, что уволили его не после каких-то матчей, а именно сейчас. Процесс был запущен ранее, когда сначала убрали помощника Ганчаренко. Наверное, из-за этой чистки и сам Виктор Михайлович не выдержал. На этой волне мог и произойти какой-либо конфликт с руководством. Конечно, когда убирают твой штаб и не спрашивают тебя, то это вызовет недоверие.

Увольнение Зубика — было первым звоночком для Ганчаренко. Это увольнение точно не по футбольным причинам. Приход Николича? Мне кажется, это интересный тренер, который заявил о себе в России. Для «Краснодара» Николич будет хорошим вариантом. Если нужно, он будет играть в атакующий футбол.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 21:54
Как бы не метатель стульев…
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:51
вместо охранника супермаркета назначил тракториста картофельника, теперь уволил и этого, кто будет следующим? поедатель бургеров?)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:30
Хозяин – барин.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:22
Решение как раз давно ожидаемое.
makkie
makkie
вчера в 17:53
Для «Краснодара» Николич будет хорошим вариантом. Если нужно, он будет играть в атакующий футбол.
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Чушь полнейшая!
Николич не играет в атаку, а строит игру "от печки", где всё нацелено на результат. И вряд ли согласится изменять своим принципам ради краснодарского проекта.
Галицкий ищет атакующего тренера - вот пусть обращаются к Кононову)
drug01
drug01
вчера в 17:48
Будем ждать результат
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Чистка это громко сказано!Убрали Картошкина и делов то)))
asraeil
asraeil
вчера в 17:32
Посмотрим чем дело кончится
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