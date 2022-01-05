Деменко: «В „Краснодаре“ происходит чистка»

Бывший полузащитник «Краснодара» прокомментировал решение руководства «быков» отправить в отставку .

Неожиданное решение, конечно. Вопрос в том, что уволили его не после каких-то матчей, а именно сейчас. Процесс был запущен ранее, когда сначала убрали помощника Ганчаренко. Наверное, из-за этой чистки и сам Виктор Михайлович не выдержал. На этой волне мог и произойти какой-либо конфликт с руководством. Конечно, когда убирают твой штаб и не спрашивают тебя, то это вызовет недоверие.

Увольнение Зубика — было первым звоночком для Ганчаренко. Это увольнение точно не по футбольным причинам. Приход Николича? Мне кажется, это интересный тренер, который заявил о себе в России. Для «Краснодара» Николич будет хорошим вариантом. Если нужно, он будет играть в атакующий футбол.