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Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Краснодар“»

вчера, 18:38

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о причинах увольнения Виктора Ганчаренко из «Краснодара» и заявил о готовности возглавить команду.

Мне кажется, «Краснодар» уволил Ганчаренко не из-за результатов, а из-за какого-то недопонимания внутри клуба. Команда играла очень даже неплохо, но это их решение, уже ничего не поделать. Ганчаренко точно не останется без работы, он отличный тренер и, безусловно, найдет себе новую команду после небольшого отдыха.

Возглавил бы я «Краснодар»? С удовольствием. Я был бы очень рад такому предложению: всегда говорю, что Россия — единственная страна, куда бы я уехал работать, это мой второй дом, я всегда любил эту страну. Если «Краснодар» обратится ко мне, я конечно же не смогу отказаться. От таких предложений в принципе невозможно отказаться, там прекрасная погода, замечательная команда. Тем более что я в целом хотел бы еще поработать в клубе РПЛ. Но я не думаю, что это возможно: мне кажется, что «Краснодар» найдет тренера в России, это не будет иностранец.

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galem72
galem72
сегодня в 11:35
"...Россия — это мой второй дом, я всегда любил эту страну..."

Жалкий лицемер и подхалим! Это же как РФия успела стать его вторым домом за три года пребывания в ней? Бабки он халявные любит, а не страну.
AlVi77
AlVi77
вчера в 22:24
Слова питер63 в его бытность в зените, о том что зенит никогда не будет чемпионом о многом говорят, надеюсь его не позовут добивать краснодар
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Он возглавил бы, что ни предложи, но... все опасаются такого любителя что-нибудь возглавить. И ещё: он так и не понял, что в России не очень привечают тех, кто её любит.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
Для ФНЛ 2 хватает. Вот пусть и выводит команду в Еврокубки , доказывает свой гений !!!)))☝😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:01
Всё может быть...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:36
Там денЮжков нема)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:28
Вот потаск***а)).
1 984
1 984
вчера в 19:26
Никто не предложит.
ДСА
ДСА
вчера в 19:22
Ну вот, хорошая реклама
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:12
Кто тебе предложит?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:07
Займись Тамбовом !!!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:02
Так вот чего он с Соккера не вылазит?!) В Россию хочет!
Cat01
Cat01
вчера в 18:51
А кто тебя возьмёт????
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:42
Галицкий будет против....
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:39
Власта уже не знает кому себя продать))
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