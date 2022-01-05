Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Краснодар“»

Бывший главный тренер «Зенита» порассуждал о причинах увольнения из «Краснодара» и заявил о готовности возглавить команду.

Мне кажется, «Краснодар» уволил Ганчаренко не из-за результатов, а из-за какого-то недопонимания внутри клуба. Команда играла очень даже неплохо, но это их решение, уже ничего не поделать. Ганчаренко точно не останется без работы, он отличный тренер и, безусловно, найдет себе новую команду после небольшого отдыха.