Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о причинах увольнения Виктора Ганчаренко из «Краснодара» и заявил о готовности возглавить команду.
Мне кажется, «Краснодар» уволил Ганчаренко не из-за результатов, а из-за какого-то недопонимания внутри клуба. Команда играла очень даже неплохо, но это их решение, уже ничего не поделать. Ганчаренко точно не останется без работы, он отличный тренер и, безусловно, найдет себе новую команду после небольшого отдыха.
Возглавил бы я «Краснодар»? С удовольствием. Я был бы очень рад такому предложению: всегда говорю, что Россия — единственная страна, куда бы я уехал работать, это мой второй дом, я всегда любил эту страну. Если «Краснодар» обратится ко мне, я конечно же не смогу отказаться. От таких предложений в принципе невозможно отказаться, там прекрасная погода, замечательная команда. Тем более что я в целом хотел бы еще поработать в клубе РПЛ. Но я не думаю, что это возможно: мне кажется, что «Краснодар» найдет тренера в России, это не будет иностранец.
Жалкий лицемер и подхалим! Это же как РФия успела стать его вторым домом за три года пребывания в ней? Бабки он халявные любит, а не страну.
Жалкий лицемер и подхалим! Это же как РФия успела стать его вторым домом за три года пребывания в ней? Бабки он халявные любит, а не страну.