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«Арсенал» и МЮ предложили своих защитников «Милану» для замены Кьера

вчера, 17:59

«Милан» продолжает поиски защитника для замены датчанину Симону Кьеру, который получил травму колена. В начале декабря игрок перенес операцию и выбыл из строя на длительный срок. Клубу предложили подписать защитников лондонского «Арсенала» Пабло Мари и Эрика Байи из «Манчестер Юнайтед» .

28-летний Мари стал футболистом «Арсенала» в январе 2020 года. У Мари контракт до 2024 года. В текущем сезоне испанский защитник принял участие в 3 матчах, не отметившись результативными действиями.

27-летний Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 поединках, не отметившись голевыми действиями. Контракт Байи действует до 2024 году.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:34
наверно байи пригодился бы
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:42
А Милану-то зачем этот мусор?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:57
Не Бог весь что конечно...Байи уже давно сдал, ну а Пабло Мари не создан для европейского футбола. Безусловно Кьер лучше обоих!
1 984
1 984
вчера в 18:55
Пытаются избавиться от неликвида.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
"Ну возьмите меня"...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:30
По принципу : на тебе Боже что мне негоже))
протон
протон
вчера в 18:29
Это явно не то, что нужно "Милану".
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:07
Кого-нибудь вроде Томори найти бы. Уж больно центр обороны шаткий с молодыми ребятами без опыта. Прям проседают парни, сумбур начинается.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:04
А выбор то пока не велик
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:01
Милан конечно же отвернется от неликвида.
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