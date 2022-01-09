«Арсенал» и МЮ предложили своих защитников «Милану» для замены Кьера

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вчера, 17:59

«Милан» продолжает поиски защитника для замены датчанину , который получил травму колена. В начале декабря игрок перенес операцию и выбыл из строя на длительный срок. Клубу предложили подписать защитников лондонского «Арсенала» и из «Манчестер Юнайтед» .

28-летний Мари стал футболистом «Арсенала» в январе 2020 года. У Мари контракт до 2024 года. В текущем сезоне испанский защитник принял участие в 3 матчах, не отметившись результативными действиями.

27-летний Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 поединках, не отметившись голевыми действиями. Контракт Байи действует до 2024 году.