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«Астон Вилла» вступила в переговоры с «Эвертоном» о переходе Диня

вчера, 21:36

Английская «Астон Вилла» ведет активные переговоры с «Эвертоном» о переходе защитника «ирисок» Люка Диня. Об этом сообщает инсайдер Никола Шира.

У Диня имеется конфликт с наставником «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом. Контракт футболиста с «ирисками» действует до лета 2025 года, однако француз, скорее всего, покинет команду в текущее зимнее трансферное окно.

Интерес к Диню приписывали топ-клубам: «Интеру», «Челси», «Наполи», однако футболист в итоге может продолжить карьеру в «Астон Вилле». Самому Диню коллектив из Бирмингема предложил четырехлетнее трудовое соглашение.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 05:00
Надо договариваться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:48
Игрок в накладе не останется.
протон
протон
вчера в 21:46
Стиви по итогу не плохую банду соберёт
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