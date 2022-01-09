Эриксен получил предложения от клубов АПЛ

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вчера, 19:54

В датском полузащитнике заинтересованы команды АПЛ . Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения трудового соглашения с «Интером». Об этом сообщил журналист Николо Шира в «твиттере».

В 29-летнем игроке также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».

Итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.