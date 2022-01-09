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Эриксен получил предложения от клубов АПЛ

вчера, 19:54

В датском полузащитнике Кристиане Эриксене заинтересованы команды АПЛ. Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения трудового соглашения с «Интером». Об этом сообщил журналист Николо Шира в «твиттере».

В 29-летнем игроке также заинтересованы французский «Монако», нидерландский «Аякс» и датский «Оденсе».

Итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 13:09
Сегодняшний мир устроен так, что если в чём-то есть свободная ниша то её нужно заполнить. Касательно Ника если его раскрутили бизнес-христиане, следуя вашей логике, то на тот момент существовал дефицит именно такой опции и ничего дурного в этом лично я не наблюдаю. Человек оказался в нужном месте и в нужное время благодаря своим спонсорам. Он стал счастливым человеком и кайфует от того, что катается по миру со своей миссией. Теперь к Эриксену ! Я не собираюсь оспаривать, что он добился в жизни всё своим потом и кровью, я делаю акцент на том, что ему, после случившегося на Евро, с большим спортом пора заканчивать и найти ту область самореализации в жизни, которая даст ему максимальную компенсацию эмоционального стана. Моё мнение проблематика смерти спортсменов как никогда актуальна и ею по сути никто никогда глубоко не занимался и не занимается. А по поводу вашего мнения повесят на него какие либо аферы отвечу, что там в частности в Дании это сделать невозможно. Система мониторинга финансовой деятельности там одна из лучших в мире. По этой причине и страна находится в ТОПе по уровню развития.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Нико это вообще другой разговор.его чисто раскрутили бизнес-христиане.но а ему грех не воспользоваться таким джек-потом. Если его бизнес-партнёры бросят,то там и до самоубийства не далеко и жена уйдёт и о нём быстро забудут.
У Эриксена всё совсем по-другому,он своим трудом всего добился и кстати парень довольно таки скромный. Фондом пусть занимаются бизнесмены,но он мог просто стать лицом,но оно надо ли ему?Потом ещё повесят какие нибудь аферы.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:45
Лучше бы ему не рисковать своим здоровьем.
uzn78gwcc5q4
uzn78gwcc5q4
сегодня в 03:39
Хорошо, когда есть выбор
gf9kmx2avztp
gf9kmx2avztp
сегодня в 03:38
В Дании поспокойнее было бы
m6cqjj9jw8az
m6cqjj9jw8az
сегодня в 03:37
Опасная это затея
stanichnik
stanichnik ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:31
Врачи не несут никакой ответственности, только страховые компании, в случае причинения ущерба здоровью и расходы на его восстановление.
stanichnik
stanichnik ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Доброго Здоровья, Rattlehead!
Скажу Вам, как на духу. В июне 2010 года перенес операцию на открытом сердце по протезированию митрального клапана и пластике трикуспидального и аортального клапанов. И не поверите, МСЭК в составе семи врачей через два года после операции признали меня полностью здоровым. Так что не удивился тому перечню спортсменов. что вы перечислили врачи дали добро на продолжение карьеры. Единственное, кто может воспрепятствовать это страховые компании, которые обязательно страхуют профессиональных спортсменов, но не как не врачи.
Rattlehead
Rattlehead ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:18
Чех играл с титановой пластиной в голове, у Роналду Назариу к 26 годам от колен не осталось живого места, Баджо в 18 лет порвал кресты и с тех пор шесть раз ложился под нож, но каждый раз безуспешно, из-за чего играл, считай, на одной ноге, Батистута к 36 годам тупо не мог ходить и хотел ампутировать ноги, ибо от хрящей и сухожилий не осталось следа и любое движение причиняло адскую боль. Это всего лишь несколько наиболее известных примеров из множества. Так что здоровье и профессиональный спорт - вещи несовместимые.
УЕСКА
УЕСКА ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:53
Кардиовертер-дефибриллятор ему установили для перестраховки. Он просто мониторит сердечный ритм чтобы быстро запустить разряд на случай нарушения ритма. Скорее всего он не понадобится. Врачи не допустили бы Эриксена до матчей если это действительно было бы опасно, они несут за это ответственность.
stanichnik
stanichnik ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:02
Человеку не имеющего никаких патологий не нужен кардиовертер-дефибриллятор, а наличие у него дополнительного стимулятора уже говорит о том, что у него есть отклонения в работе сердечной мышцы. В прочем не буду Вас переубеждать.
УЕСКА
УЕСКА ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:49
Эриксен может играть не только в Голландии, а в любом другом чемпионате. Это только в Италии такие строгие правила. Раз его допустили до игр значит не все так серьезно. Врачи много месяцев проводили с ним тесты и исследования и не нашли никаких патологий.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:14
Зачем он АПЛ
sash71
sash71 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 21:50
Вся сегодняшняя мировая медицина это один огромный коррупционный конгломерат. Но об этом можно писать до бесконечности. Когда тот или иной спортсмен проходит мед. обследование то подход к их так званной диспансеризации, скажу по советски, не сильно глубокий. Медики в определенном смысле не совершенны и многое зависит от специалиста который обладает знаниями и не просто знаниями, а способен видеть общую картину.
stanichnik
stanichnik ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Доброго Здоровья, УЕСКА!
Голландцам, у которых официально разрешена эвтаназия, естественно до одного места проблемы с сердцем у футболистов. Но сами то игроки должны понимать всю серьёзность своего недуга. Героями таких людей язык не поворачивается назвать, а вот легкомысленными, мягче не придумаешь.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 21:26
Да, только это футболисты, в клубах, где крутятся десятки миллионов евро, которых сканируют чуть ли не каждый каждый день. И то не нашли. Астори лёг спать просто и всё. Сколько у нас футболистов такого уровня, а сколько ещё людей. И как определить, что именно может конкретно вызвать внезапную смерть, если допустим у человека уже после 50 много всяких болячек? Фонды должны быть против какой-то конкретной болезни, для остального много кабинетов в поликлинике.
sash71
sash71 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 21:18
Поверьте, когда после смерти у покойника специалисты начинают искать причину то находят кучу патологических процессов
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:17
Предложений у Эриксена хватает. Если вернется в Аякс то будет играть в одной команде вместе с Блиндом у которого такой же дефибриллятор установлен.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 21:13
Внезапная смерть на то и внезапная.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 20:55
Странный вброс...
Ладно он был бы вратарём
Или шахматистом
А предлагать контракт полевого игрока в большом футболе человеку
У которого остановилось сердце, и который не может даже просто жить без кардиостимулятора
Это какой то трэш
sash71
sash71
вчера в 20:24
Я бы на месте Кристиана давно открыл бы благотворительный фонд. Название можно не придумывать оно по сути есть. Главной целью фонда сделал бы сбор средств на борьбу по предотвращению внезапной смерти не только футболистов, а вообще всех спортсменов. Яркий пример Нико Вуйчич, человек родился без рук и ног но нашёл чем заниматься по жизни и чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Пиар у Эриксена предостаточный после случившегося с ним. Мое видение, что ему в этом направлении нужно реализоваться.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:22
Играющим тренером в Оденсе и хватит.
Лучше не рисковать
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:19
Обратно в Тоттенхэме
shlomo
shlomo
вчера в 20:15
Второго шанса судьба может не дать.....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:12
Главное чтобы здоровье не подвело.
particular
particular
вчера в 20:10, ред.
Профессиональный спорт - это не оздоровительная физкультура...
Судьбу за бубенцы дёргать - опасная затея...
протон
протон
вчера в 20:07
Глупый будет поступок со стороны Эриксена.
У него есть имя,открой школу,тренируй детишек
Без денег не останешься .
Здоровье важнее.
Тем более маленькие дети
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:59
Его любят - это понятно. Но нет, жить хорошо!
beefs
beefs
вчера в 19:57
ребята рискуют, а Кристиан о чем думает...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:57
Издеваются над больным человеком
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