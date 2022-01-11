Лимит на легионеров в РПЛ могут изменить уже со следующего сезона

Лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может измениться со следующего сезона.
По информации источника, рассматривается два варианта изменений:
Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.
Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.
На данный момент в РПЛ второй сезон действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.
Для принятия изменений они должны быть одобрены общим собранием РПЛ, затем в РФС и утверждены Министерством спорта.
А вообще честно говоря так утомительно становиться от нашего РФС и РПЛ , что мысли приходят , ликвидируйте вообще этот вид спорта в стране , чтоб не позориться на евроаренах.
А вообще честно говоря так утомительно становиться от нашего РФС и РПЛ , что мысли приходят , ликвидируйте вообще этот вид спорта в стране , чтоб не позориться на евроаренах.