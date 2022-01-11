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Лимит на легионеров в РПЛ могут изменить уже со следующего сезона

вчера, 21:58

Лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может измениться со следующего сезона.

По информации источника, рассматривается два варианта изменений:

Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.

Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

На данный момент в РПЛ второй сезон действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Для принятия изменений они должны быть одобрены общим собранием РПЛ, затем в РФС и утверждены Министерством спорта.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 01:51
Что они выдумывают?...никаких лимитов и пусть играют лучшие!...Стройте поля и ДЮСШ для детей и воспитывайте молодежь и тогда будут свои...С этими ограничениями опять будем смотреть унылое г...но !
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 01:23
Лимит пора уже давно отменить! Оставить разве что требование по минимальному количеству своих воспитанников в заявке. Хватит уже защищать лентяев! Должна быть здоровая конкуренция, иначе всё будет только хуже!
4RT
4RT
сегодня в 00:45
Опять газовики воду мутят
bsww
bsww
сегодня в 00:44
Надо, чтобы и свои играли и качество иностранцев было на уровне. Предлагаю АЛЬТЕРНАТИВУ, которая лично МЕНЯ устроит. ДЕСЯТЬ иностранцев в заявке НА МАТЧ. Так и "четверо" наших поиграют
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:13
Пока Газпром не отлучат от футбола толку не будет.....
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:37
Надоели эту тему подымать, каждый год одно и тоже
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:34
Надо чтобы Селюк этим занялся! Собьёт с пальм своих рабов и привезет нам!!!
BDA81
BDA81
вчера в 23:17, ред.
Вообщем убрать легов,оставить одних инвалидов и сборная и клубы будут в Европе просто звери ))) Всех порвём )))И футбол правда уйдёт в паралимпийские игры, а не в Олимпийские ))) Так как футболистов в стране нет! Да и тренера тоже от бога.
А вообще честно говоря так утомительно становиться от нашего РФС и РПЛ , что мысли приходят , ликвидируйте вообще этот вид спорта в стране , чтоб не позориться на евроаренах.
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:07
Эти формулы туфта какая-то.Наверное опять в пользу Зенита все делается
1bear
1bear
вчера в 22:59
второй вариант !!! и наши паспортисты уедут "расти"во вторые лиги европейских чемпионатов !!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:50
Мне кажется первый вариант более жизнеспособный.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:47
Одним лимитом футбол не изменить.
beefs
beefs
вчера в 22:29
как это уже надоело, в этом и есть реформы, позорище....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:26
Отменить лимит совсем , только отечественные футболисты !
Хватит кормить негров !
particular
particular
вчера в 22:25, ред.
У нас стало уже постоянной практикой, когда любое нововведение или изменение сопровождаются налогами, штрафами или пени...
Идейность - это хорошо, но перераспределить копеечку - это святое...
протон
протон
вчера в 22:20
Шутки шутками, а топ-клубам с деньгами - всё равно, главное, что разрешено легов побольше ставить. Они и доплатить не против будут.
А малые клубы - подзаработают, ставя молодёжь.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:17
оба варианта придумали чтобы их завернули в кабинетах рфс и всё останется как и было🤷‍♂️ тут чиновники наши как бы и постарались что-то предпринять и смягчить лимит на легионеров, и перед президентом страны им тоже стыдно ( и страшно) не будет😂 оптимальным вариантом был 10+15, к нему все склонялись пока слово не взял Путин...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:17
Из всех "правильных" вариантов всё равно выберут максимально бессмысленный.Поэтому даже вдаваться в суть предложений нет смысла. Пока вращаются такие деньги,на повестке дня стоит вопрос их освоения,а не футбольные достижения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Оба варианта так себе, но из этих двух я за первый...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:11
"Доморощенные футболисты" какое-то размытое понятие. Наир Тикнизян перешедший из ЦСКА в Локомотив будет считаться доморощенным или нет. А как быть с Мухиным, который окончив академию Коноплёва сначала оказался в Локо, а потом у армейцев.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:07
какой-то тихий ужас. Выбор между жутким и ужасным.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:03
Даёшь иностранцев желательно негров.
Главный судья
Главный судья
вчера в 22:02
Второй вариант это Нечто)))поминутная тарификация это такой бардак начнется)))аля МТС с неиспользованными минутами безлимитом и прочей чехардой)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01, ред.
И тот и другой вариант бредовые и вряд ли Министерство Спорта их пропустит. Хорошо бы еще сообщили кто автор каждого из этих вариантов. Подозреваю , что Газпром предложил второй, т.е. без ограничения легионеров на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:01
Будем ждать изменения к лучшему
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