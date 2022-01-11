Лимит на легионеров в РПЛ могут изменить уже со следующего сезона

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вчера, 21:58

Лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может измениться со следующего сезона.

По информации источника, рассматривается два варианта изменений:

Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.

Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

На данный момент в РПЛ второй сезон действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.