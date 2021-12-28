«Мы любим играть в футбол, но это уже слишком». Звёзды футбола против чемпионата мира каждые два года

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28 декабря 2021, 14:22

Но кто их спрашивает?

ФИФА не отступится: грядет удвоение мундиалей

ФИФА не оставляет попыток отхватить кусок побольше и пожирнее от мирового футбольного пирога, идея фикс Джанни Инфантино — проведение чемпионата мира каждые два года. Причем ФИФА преподносит это так, словно «люди просят», а попутно соблазняют национальные ассоциации миллиардными гонорарами. Инфантино хочет протащить новый календарь с удвоением мундиалей с помощью поддержки «остального мира», обещая новую систему распределения доходов:

В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%. Практика показала, что можно сделать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы.

Вы только посмотрите, каков хитрец: Инфантино явно рассчитывает заручиться поддержкой многочисленных ассоциаций из Африки и Азии, когда дело дойдет до голосования, обещая им новую систему распределения доходов, при этом делает реверанс в сторону Европы, говоря, то «новые 60% будут больше прежних 70%». Конечно, будут больше, но ведь и работать ради них придется в два раза больше, а президент ФИФА легким движением руки урезает долю тех стран, чьи футболисты в основном и собирают миллиардную аудиторию чемпионатов мира.

Инфантино опьянен запахом больших денег, которые обещает ему и его организации проведение чемпионатов мира каждые два года, при этом уши потребительского отношения к футболистам, интересам болельщиков и, в конце концов, ауре мундиалей торчат отовсюду. Даже в бытовом смысле «лишний» крупный турнир — это дополнительный стресс для спортсменов и их семей. Одно дело играть за клуб и возвращаться после матчей домой, а Евро или чемпионат мира — это полтора-два месяца (с учетом подготовительного тренировочного лагеря) вдали от родных. Звезды футбола выступают против затеи ФИФА , намекая, что не все в мире измеряется деньгами и заработками.

Левандовски и Мбаппе высказались против. Скоро к ним присоединятся другие

Обойдемся без мнений чиновников конкурирующей организации, по случайности являющейся частью ФИФА , и ее сателиттов: понятно, что УЕФА , Чеферин и функционеры от клубного футбола не хотят ничего менять, потому что переход на режим с проведением мундиалей раз в два года повлияет на их заработки.

Не станем спрашивать и клубных тренеров, которые смотрят на порядок вещей в мировом футболе сквозь призму своих задач. Дайте волю тому же Юргену Клоппу, и он отменит Boxing Day, а международный футбол сократит до трех-четырех выставочных матчей в год. Здесь интересно мнение футбольных звезд, которые, собственно, «делают кассу». Например, два самых результативных футболиста 2021 года не в восторге от инициативы ФИФА .

Килиан Мбаппе, форвард ПСЖ и сборной Франции:

Не могу рассуждать о том, правильно или неправильно проводить чемпионат мира каждые два года, но для меня этот турнир — нечто уникальное. И этому способствует проведение его раз в четыре года. Если мы будем проводить мундиали раз в два года, они станут обычными, чего нельзя допустить. У нас есть Евро, чемпионат мира, Лига Наций… конечно, нам нравится играть, но это уже слишком. Если люди хотят видеть качественные соревнования и неподдельный накал страстей, мы должны делать соответствующие перерывы между турнирами.

Роберт Левандовски, нападающий «Баварии» и сборной Польши:

Я точно не фанат этой идеи. Мы и без того проводим очень много матчей каждый год. Много тяжелых матчей, тяжелых недель, в течение которых мы готовимся к клубному сезону или к большим турнирам. Легко придумать что-то новое, но важно сразу оценивать влияние идей на привычное расписание и помнить о необходимых перерывах. Допустим, мы будем проводить чемпионат мира каждые два года, это неизбежно повлечет сокращение периода, когда футболисты будут на высоком уровне. Физически и психологически существовать в таком ритме будет невыносимо. Если вы хотите, чтобы лучшие футболисты долго играли в футбол, нужно давать им передышку.

Гарет Бэйл, футболист мадридского «Реала» и капитан сборной Уэльса:

Мне нравится традиция проведения чемпионата мира каждые 4 года, в этом есть престиж, как в Олимпийских играх, проходящих раз в 4 года. Это ощущается как что-то особенное, когда не происходит слишком часто. Мне не нравится идея проводить ЧМ каждые два года. Мне кажется, так будет потеряна часть истории. Тот факт, что чемпионат мира проводится раз в 4 года, делает соревнование престижнее.

Впрочем, даже среди футболистов присутствуют и альтернативные мнения. Странно только, что мсье Венгеру и ФИФА удалось завербовать Кевина Де Брюйне, который в прошлом году грустил из-за скомканного графика после ковидного локдауна, сетовал, что деньги правят игрой и пророчил футболистам из топ-чемпионатов «физический и моральный коллапс». Зато в вопросе проведения чемпионатов мира раз в два года у бельгийца далекая от категоричности позиция: