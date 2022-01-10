Моуриньо подверг критике игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»

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сегодня, 01:12

Наставник «Ромы» после поражения от «Ювентуса» в 21-м туре чемпионата Италии заявил, что у игроков его команды слабый менталитет.

«Рома» в воскресенье дома уступила «Ювентусу» со счетом 3:4. К 70-й минуте римляне вели 3:1.

Мы полностью контролировали ситуацию в течение 70 минут, команда играла очень хорошо. Мы начали очень сильно, применили высокий прессинг. Идея была в том, чтобы контролировать темп и держать инициативу. Все шло хорошо 70 минут, а потом случился психологический коллапс. 2-й гол в наши ворота убил нас. Феликс (Афена-Гьян) провел фантастический матч, который закончился спринтом против Куадрадо. Я убрал его, это перевернуло матч. Когда мы позволили забить 2-й гол такому клубу, как «Ювентус», у которого сильный менталитет и характер, то появился страх. Это психологический комплекс. Для меня не проблема получить 2:3, это проблема для них, для моего клуба. В трудные моменты важно находить в себе силы встать на ноги. Но в этой команде есть кадры, которые слишком добрые, слишком слабые. Я уже сказал футболистам, что если бы игра завершилась на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, на этом все не закончилось.

«Ювентус» (38 очков) в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 5-е место, «Рома» (32) идет 8-й.