Моуриньо подверг критике игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения от «Ювентуса» в 21-м туре чемпионата Италии заявил, что у игроков его команды слабый менталитет.
«Рома» в воскресенье дома уступила «Ювентусу» со счетом 3:4. К 70-й минуте римляне вели 3:1.
Мы полностью контролировали ситуацию в течение 70 минут, команда играла очень хорошо. Мы начали очень сильно, применили высокий прессинг. Идея была в том, чтобы контролировать темп и держать инициативу. Все шло хорошо 70 минут, а потом случился психологический коллапс. 2-й гол в наши ворота убил нас. Феликс (Афена-Гьян) провел фантастический матч, который закончился спринтом против Куадрадо. Я убрал его, это перевернуло матч.
Когда мы позволили забить 2-й гол такому клубу, как «Ювентус», у которого сильный менталитет и характер, то появился страх. Это психологический комплекс. Для меня не проблема получить 2:3, это проблема для них, для моего клуба. В трудные моменты важно находить в себе силы встать на ноги. Но в этой команде есть кадры, которые слишком добрые, слишком слабые.
Я уже сказал футболистам, что если бы игра завершилась на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, на этом все не закончилось.
«Ювентус» (38 очков) в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 5-е место, «Рома» (32) идет 8-й.
Доминировали до 70 минуты, так зачем надо было менять игроков, которые давили вперед, и вместо этого садиться в оборону?
Доминировали до 70 минуты, так зачем надо было менять игроков, которые давили вперед, и вместо этого садиться в оборону?
Типа 70 минут он был герой, а за 20 последних команда обос,,,ась...
Типа 70 минут он был герой, а за 20 последних команда обос,,,ась...
Рому давно колбасит и улучшения ситуации пока не видно.
Рому давно колбасит и улучшения ситуации пока не видно.
Уточню. В декабре призы были отправлены ближе к концу месяца, плюс возможна ещё задержка из-за праздничных дней.
Уточню. В декабре призы были отправлены ближе к концу месяца, плюс возможна ещё задержка из-за праздничных дней.
А можно поинтересоваться, что-то до сих пор не пришёл подарок 🎁 за выигрыш в КП . Вы не в курсе. Вроде давно должны были прийти. Уже январь как никак . Я про ноябрь имею ввиду.
А можно поинтересоваться, что-то до сих пор не пришёл подарок 🎁 за выигрыш в КП . Вы не в курсе. Вроде давно должны были прийти. Уже январь как никак . Я про ноябрь имею ввиду.