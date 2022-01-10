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Моуриньо подверг критике игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»

сегодня, 01:12
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения от «Ювентуса» в 21-м туре чемпионата Италии заявил, что у игроков его команды слабый менталитет.

«Рома» в воскресенье дома уступила «Ювентусу» со счетом 3:4. К 70-й минуте римляне вели 3:1.

Мы полностью контролировали ситуацию в течение 70 минут, команда играла очень хорошо. Мы начали очень сильно, применили высокий прессинг. Идея была в том, чтобы контролировать темп и держать инициативу. Все шло хорошо 70 минут, а потом случился психологический коллапс. 2-й гол в наши ворота убил нас. Феликс (Афена-Гьян) провел фантастический матч, который закончился спринтом против Куадрадо. Я убрал его, это перевернуло матч.

Когда мы позволили забить 2-й гол такому клубу, как «Ювентус», у которого сильный менталитет и характер, то появился страх. Это психологический комплекс. Для меня не проблема получить 2:3, это проблема для них, для моего клуба. В трудные моменты важно находить в себе силы встать на ноги. Но в этой команде есть кадры, которые слишком добрые, слишком слабые.

Я уже сказал футболистам, что если бы игра завершилась на 70-й минуте, то это было бы выдающееся выступление. К сожалению, на этом все не закончилось.

«Ювентус» (38 очков) в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 5-е место, «Рома» (32) идет 8-й.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:03
Отчитывать игроков после матча - это так по-Моуриньевски
sash71
sash71
сегодня в 13:14
Ждём официального заявления руководства Ромы об увольнении португальца.
galem72
galem72
сегодня в 11:56
Парток в своём ноющем и обвиняющим всех, кроме себя, стиле. Как же Ромашей угораздило его подписать...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:24
Похоже, дни Маура в Риме сочтены.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:08
Чего вы гоните на Маура? Он всё правильно говорит! Может, по вашему, ему на себя надо взять вину за незабитый Пеллегрини пенальти?
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:02
По-сути, все голы прилетели из-за ошибок игроков в позиционировании, что как раз-таки вопрос к тренеру. А забили волки со стандартов, поэтому сложно что-то говорить о тренерской заслуге в этих голах.
Доминировали до 70 минуты, так зачем надо было менять игроков, которые давили вперед, и вместо этого садиться в оборону?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:26
Чет я не понял кто тренер.. со шпорами тоже вредничал что убрали.. да и в МЮ в принципе тоже
kasyak7
kasyak7
сегодня в 08:09
За такие слова игроки Ромы сольют Муриньо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58, ред.
Настоящие тренеры всегда вину за поражение берут на себя. А вот физруки вроде Моуриньо ищут виноватых в команде.
Типа 70 минут он был герой, а за 20 последних команда обос,,,ась...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Просто Юве больше хотел победить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:32
Пора Моуруна пенсию
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:29
Рома чУдная конечно команда
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:19
Крик мауриньо-памагите!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:15
Невероятное преображение произошло с Ромой после 70ой минуты, сдали по сути выигрышный матч. Оборона просто рассыпалась. Защита и раньше то не блистала, а тут просто играть перестала. Ну и незабитый Пеллегрини пенальти угробил последний шанс даже на ничью.
Рому давно колбасит и улучшения ситуации пока не видно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:39
Причины поражения? До 70-ой минуты командой руководил Жозе Моуриньо, а после 70-ой Йозе Марино. Похоже потихоньку Моуриньо превращается в посмешище.
112910415
112910415
сегодня в 06:31
великий уже не тот !
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:23
Не признает свои ошибки а перекладывает на игроков значит тренер не тянет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:21
Весёленький денёк
kust07
kust07
сегодня в 05:59
Зря это он на игроков буровить стал. Критика не к месту.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:25
Главное у Моура все хорошо)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:24
Моур готовится к компенсации
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:22
Болбоев забыл покритиковать...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:21
А может тренер не соответствует?
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:17
Благодарю вас, ✊ подождём ещё.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:15
Доброй ночи.
Уточню. В декабре призы были отправлены ближе к концу месяца, плюс возможна ещё задержка из-за праздничных дней.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 02:08
Уволят Жозе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:56
Позор такому тренеру...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:54
Доброй ночи 🌙 Всем.
А можно поинтересоваться, что-то до сих пор не пришёл подарок 🎁 за выигрыш в КП . Вы не в курсе. Вроде давно должны были прийти. Уже январь как никак . Я про ноябрь имею ввиду.
протон
протон
сегодня в 01:31
Это просто такой перевод. Он все правильно сказал, что надо игрокам тянуться к менталитету Жозе. Он всегда победитель. А тут у всего состава кубков меньше, чем у Моуриньо за сезон с Порту. А они на 63 сидят как в российских клубах
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:26
Критикуй ,не критикуй ,а Юве - это Юве !!!
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