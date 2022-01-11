«Ньюкасл» хочет подписать Феллаини

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вчера, 20:21

«Ньюкасл» заинтересован в подписании экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» , сообщает La Derniere Heure.

Бельгийский хавбек покинул «красных дьяволов» в 2019 году и присоединился к китайской команде «Шаньдун Лунен», недавно он продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

По информации источника, «Ньюкасл» мог бы соблазнить Феллаини шансом вернуться в Премьер-лигу. Отмечается, что «Галатасарай» и «Бешикташ» также заинтересованы в его услугах.

Также ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед».