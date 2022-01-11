«Ньюкасл» хочет подписать Феллаини

«Ньюкасл» заинтересован в подписании экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Маруана Феллаини, сообщает La Derniere Heure.
Бельгийский хавбек покинул «красных дьяволов» в 2019 году и присоединился к китайской команде «Шаньдун Лунен», недавно он продлил свой контракт с клубом до 2025 года.
По информации источника, «Ньюкасл» мог бы соблазнить Феллаини шансом вернуться в Премьер-лигу. Отмечается, что «Галатасарай» и «Бешикташ» также заинтересованы в его услугах.
Также ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед».
Им нужны игроки здесь и сейчас вроде Триппьера того же, которые усилят проблемные позиции. Ньюкасл в первую очередь мало забивает и много пропускает, а значит там как минимум полкоманды надо менять.
Им нужны игроки здесь и сейчас вроде Триппьера того же, которые усилят проблемные позиции. Ньюкасл в первую очередь мало забивает и много пропускает, а значит там как минимум полкоманды надо менять.