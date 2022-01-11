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«Ньюкасл» хочет подписать Феллаини

вчера, 20:21

«Ньюкасл» заинтересован в подписании экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Маруана Феллаини, сообщает La Derniere Heure.

Бельгийский хавбек покинул «красных дьяволов» в 2019 году и присоединился к китайской команде «Шаньдун Лунен», недавно он продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

По информации источника, «Ньюкасл» мог бы соблазнить Феллаини шансом вернуться в Премьер-лигу. Отмечается, что «Галатасарай» и «Бешикташ» также заинтересованы в его услугах.

Также ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 03:44
Надо договариваться.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 21:31, ред.
Новость из разряда зачем он им. Ему 34 уже да и после Китая. Только если за небольшую зарплату в ковидное время для скамейки. Но выйти из зоны вылета он не поможет уже.
Им нужны игроки здесь и сейчас вроде Триппьера того же, которые усилят проблемные позиции. Ньюкасл в первую очередь мало забивает и много пропускает, а значит там как минимум полкоманды надо менять.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:12
Игра в Китае испортила игрока.
протон
протон
вчера в 20:22
манки уже как Зенит, покупают чтобы потом в 2 раза дешевле продать
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