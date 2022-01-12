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Булыкин: «Со Смоловым „Динамо“ способно бороться за чемпионство»

вчера, 16:31

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер нападающего Федора Смолова в «Динамо».

У Смолова в «Локомотиве» были вспышки, но то, на что надеялись, у него не получилось. Не смог показать себя. Лучшим бомбардиром чемпионата России, каким он был в «Краснодаре», тут он не стал. Понятно, что у Смолова заканчивался контракт и «Локомотив» принял решение отдать его в «Динамо», в том числе разгрузив зарплатную ведомость.

Правильное или неправильное решение было со стороны «Динамо» и «Локомотива», покажет время — кем Смолова заменят в «Локомотиве», как он проявит себя в «Динамо». Но то, что логика есть и в решении отдать его, и взять, это видно. Однако логика это одно, а результат — другое, какой он будет, мы увидим через определенное время

Думаю, со Смоловым «Динамо» способно бороться за чемпионство. Там есть и молодые футболисты, жадные до футбола, плюс Федор захочет всем доказать, что его рано списали со счетом. По крайней мере я так думаю. Все это может преобразоваться в хорошую игру «Динамо» и борьбу за чемпионство.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Они и без Смолова неплохо справлялись.
Cat01
Cat01
вчера в 16:45
Это ошибка!!!
LOpp
LOpp
вчера в 16:38
Со Смоловым то конечно)
протон
протон
вчера в 16:33
С приходом Смолова в Динамо, намечается очень хорошая конкуренция в атакующей линии команды.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:33
Еще один НГ отмечает)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32, ред.
А вот это очень спорно. Но помочь должен своим авторитетом.
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