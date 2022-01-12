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Гендир «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы»

вчера, 16:40

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отказ экс-защитника сборной России Юрия Жиркова перейти в нижегородскую команду. Сейчас футболист проходит медосмотр в «Химках».

Мы сделали Жиркову предложение, он решил перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всё понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока.

Напомним, последней командой 38-летнего Жиркова был питерский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:45
"Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб" - это как понять? Предложили ему не переходить в Нижний Новгород, а перейти в другой клуб? И он согласился?)
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:42
Он не Дани Алвес.
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