Гендир «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отказ экс-защитника сборной России Юрия Жиркова перейти в нижегородскую команду. Сейчас футболист проходит медосмотр в «Химках».
Мы сделали Жиркову предложение, он решил перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всё понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока.
Напомним, последней командой 38-летнего Жиркова был питерский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года.