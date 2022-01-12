Гендир «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отказ экс-защитника сборной России перейти в нижегородскую команду. Сейчас футболист проходит медосмотр в «Химках».

Мы сделали Жиркову предложение, он решил перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всё понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока.