«Спартак» и Бакаев не могут договориться о продлении контракта

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сегодня, 00:25

Полузащитник может покинуть «Спартак».

По информации источника, игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Уже сейчас Бакаев может заключить предварительный договор с любым клубом.