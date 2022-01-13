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«Спартак» и Бакаев не могут договориться о продлении контракта

сегодня, 00:25

Полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак».

По информации источника, игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, срок которого истекает летом этого года.

Уже сейчас Бакаев может заключить предварительный договор с любым клубом.

В текущем сезоне РПЛ Бакаев сыграл в 16 матчах, в которых сделал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:57
Никогда не был поклонников Бакаева.
Если взять статистику, то за 40 матчей у него всего 1 гол - и тот в Лиге Европы.
Не тянет Бакаев на роль основного игрока. Казалось, что сделает качественный скачок 1,5 года назад, но потом вмешался коронавирус и теперь Бакаев растерял всю форму.

Тот же Хлусевич поинтереснее будет, и в случае ухода Зелимхана сможет его заменить. Да и потом, в схеме 3-5-2 Бакаеву нет места на поле. Если только играть на непривычной для себя позиции в роли распасовщика.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:34
У меня один вопрос ! Когда у нас начнут ценить нормальных игроков ? Или они действительно верят ,что Спартак начнёт подниматься со дна с Игнатовым ? Бакаев на голову выше Михаила по игре . Платите деньги ,су.........ки !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:14
Сдулся Бакаев.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:49
Выбивает себе повышение в зарплате.))
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Да никуда Бакаев не уйдёт! Больше чем в СпаМе ему, всё равно, нигде не предложат.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 09:53
А где идут за престижом? Покажи этого футболиста? Все за деньги идут и про публичный дом,ты там переборщил и если не нравится Спартак,то проходи мимо спокойно
stavr74
stavr74
сегодня в 09:32
да и шут с этим бездарем
когда пришел в клуб , пяткой в грудь себя бил , что будет
самой лучшей 10 в истории клуба.
а на деле дешёвка
karnager
karnager
сегодня в 09:13, ред.
Есть хоть один игрок, который в Спартак идёт за престижем, а не за денежкой Федуна?
Gahi
Gahi
сегодня в 08:17
При частой смене тренеров в команде, тяжело понять какому тренеру какие нужны футболисты, чтобы добиться результата. С приходом очередного нового тренера в Юбилейный год команды, он скажет мне пол команды нужно поменять? И что тогда. Удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 08:06
Ясно, что игрок просит больше денег.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 07:57
Если не найдёт - будет посговорчивей.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:57
Поставят в такую зависимость что подпишет.
1 984
1 984
сегодня в 07:54
Значит отпустить на вольные хлеба. Пусть ищет условия лучше.
ytpzun7n4s45
ytpzun7n4s45
сегодня в 07:52
Надо как-то договариваться
ОПС
ОПС
сегодня в 07:26
Стороны не могут сторговаться. Значит плохие торгаши.
112910415
112910415
сегодня в 06:10
помахать платочком ему вслед !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:09
Еще одна попытка обогатиться благодаря особой значимости красной книжицы.
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Помешать подписанию контракта могут только завышенные пожелания игрока и его агента по зарплате
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:55
Паспортисты лютуют
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:11
Менеджмент у КБ такой же тупой как у "флагмана"
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:57
Если не могут -надо отпустиь парня в другой клуб
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:05
Значит отпустить надо
Землянин
Землянин
сегодня в 03:00
Сами виноваты, что дотянули до последнего, сторона Бакаева теперь шантажирует, что летом вообще уйдёт бесплатно. Схема стала популярной в последнее время
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:02
гнать его и думать нечего
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
На нет и на сюда нет !
np4fsn9hs4yz
np4fsn9hs4yz
сегодня в 00:49
Да и пес с ним.
beefs
beefs
сегодня в 00:40
Продление контракта тоже не простое дело...
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