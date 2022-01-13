«Спартак» и Бакаев не могут договориться о продлении контракта

Полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак».
По информации источника, игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, срок которого истекает летом этого года.
Уже сейчас Бакаев может заключить предварительный договор с любым клубом.
В текущем сезоне РПЛ Бакаев сыграл в 16 матчах, в которых сделал 3 голевые передачи.
Если взять статистику, то за 40 матчей у него всего 1 гол - и тот в Лиге Европы.
Не тянет Бакаев на роль основного игрока. Казалось, что сделает качественный скачок 1,5 года назад, но потом вмешался коронавирус и теперь Бакаев растерял всю форму.
Тот же Хлусевич поинтереснее будет, и в случае ухода Зелимхана сможет его заменить. Да и потом, в схеме 3-5-2 Бакаеву нет места на поле. Если только играть на непривычной для себя позиции в роли распасовщика.
Если взять статистику, то за 40 матчей у него всего 1 гол - и тот в Лиге Европы.
Не тянет Бакаев на роль основного игрока. Казалось, что сделает качественный скачок 1,5 года назад, но потом вмешался коронавирус и теперь Бакаев растерял всю форму.
Тот же Хлусевич поинтереснее будет, и в случае ухода Зелимхана сможет его заменить. Да и потом, в схеме 3-5-2 Бакаеву нет места на поле. Если только играть на непривычной для себя позиции в роли распасовщика.
когда пришел в клуб , пяткой в грудь себя бил , что будет
самой лучшей 10 в истории клуба.
а на деле дешёвка
когда пришел в клуб , пяткой в грудь себя бил , что будет
самой лучшей 10 в истории клуба.
а на деле дешёвка