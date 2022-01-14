«Локомотив» проведёт два зимних сбора в Испании

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о планах по подготовке ко второй части сезона.
Завтра футболисты основной команды «Локомотива» выйдут из отпуска и пройдут углубленный медицинский осмотр. 16 января «железнодорожники» отправятся в Марбелью (Испания), где проведут два тренировочных сбора в рамках подготовки к весенней части чемпионата. Первый тренировочный сбор продлится до 27 января. 1 февраля начнется второй тренировочный сбор, а 19 февраля игроки начнут подготовку к матчу с «Краснодаром».
🇪🇸 Завтра игроки основной команды «Локомотива» пройдут углублённое медицинское обследование, а послезавтра отправятся на учебно-тренировочные сборы в Марбелью— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2022
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