«Локомотив» проведёт два зимних сбора в Испании

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о планах по подготовке ко второй части сезона.

Завтра футболисты основной команды «Локомотива» выйдут из отпуска и пройдут углубленный медицинский осмотр. 16 января «железнодорожники» отправятся в Марбелью (Испания), где проведут два тренировочных сбора в рамках подготовки к весенней части чемпионата. Первый тренировочный сбор продлится до 27 января. 1 февраля начнется второй тренировочный сбор, а 19 февраля игроки начнут подготовку к матчу с «Краснодаром».