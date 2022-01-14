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«Локомотив» проведёт два зимних сбора в Испании

вчера, 20:40

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о планах по подготовке ко второй части сезона.

Завтра футболисты основной команды «Локомотива» выйдут из отпуска и пройдут углубленный медицинский осмотр. 16 января «железнодорожники» отправятся в Марбелью (Испания), где проведут два тренировочных сбора в рамках подготовки к весенней части чемпионата. Первый тренировочный сбор продлится до 27 января. 1 февраля начнется второй тренировочный сбор, а 19 февраля игроки начнут подготовку к матчу с «Краснодаром».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:29
В Марбелье ща хорошо!
shlomo
shlomo
вчера в 20:49
Удачи на сборе...и без травм!
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