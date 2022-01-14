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Игроки «Спартака» проходят медосмотр в одной из клиник Москвы

сегодня, 09:54

Футболисты «Спартака» пройдут плановый медицинский осмотр.

«Игроки прибывают в одну из клиник Москвы для прохождения медицинского осмотра. Первыми из футболистов приехали Роман Зобнин, Айртон и Илья Кутепов, а также Эсекель Понсе», - сообщает источник.

«Спартак» вышел из отпуска 12 января. В скором времени клуб отправится на сборы в Дубай.

Ранее в клубе произошли изменения в тренерском штабе.

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Спартак М
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:15
Про Спартак хайповее)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:55
Остальные команды не проходят что ли ???
Или обычно Спартак медобследуется во Владивостоке ???
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