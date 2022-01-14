Григалава пройдёт просмотр в «Химках» на сборах в Турции

«Химки» вылетели на тренировочный сбор в Турцию.
Бывший защитник тульского «Арсенала» и «Анжи» Гиа Григалава пройдет просмотр в клубе.
Состав «Химок» на сборы:
Вратари: Илья Лантратов, Егор Генералов, Илья Тусеев.
Защитники: Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Александр Филин, Дмитрий Тихий, Брайн Идову, Филип Дагерстол, Максим Жумабеков, Кирилл Большаков.
Полузащитники: Денис Глушаков, Павел Мамаев, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук, Александр Трошечкин, Илья Камышев, Давид Давидян, Бесард Сабович.
Нападающие: Кемаль Адеми, Александр Долгов, Илья Садыгов, Данил Массуренко.
Вместе с «Химками» сборы пройдут футболисты «Олимпа-Долгопрудного»: вратарь Евгений Ставер, полузащитник Николас Лоуренс и защитник Кирилл Большаков, права на которого принадлежат красно-черным.
По медицинским причинам останутся в Химках Егор Данилкин и Душан Стоинович.
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ВСЁ ДЛЯ ФНЛ, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ ✌ !!!)