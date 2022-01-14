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Григалава пройдёт просмотр в «Химках» на сборах в Турции

сегодня, 11:28

«Химки» вылетели на тренировочный сбор в Турцию.

Бывший защитник тульского «Арсенала» и «Анжи» Гиа Григалава пройдет просмотр в клубе.

Состав «Химок» на сборы:

Вратари: Илья Лантратов, Егор Генералов, Илья Тусеев.

Защитники: Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Александр Филин, Дмитрий Тихий, Брайн Идову, Филип Дагерстол, Максим Жумабеков, Кирилл Большаков.

Полузащитники: Денис Глушаков, Павел Мамаев, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук, Александр Трошечкин, Илья Камышев, Давид Давидян, Бесард Сабович.

Нападающие: Кемаль Адеми, Александр Долгов, Илья Садыгов, Данил Массуренко.

Вместе с «Химками» сборы пройдут футболисты «Олимпа-Долгопрудного»: вратарь Евгений Ставер, полузащитник Николас Лоуренс и защитник Кирилл Большаков, права на которого принадлежат красно-черным.

По медицинским причинам останутся в Химках Егор Данилкин и Душан Стоинович.

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Все комментарии
mq38x8heay58
mq38x8heay58
сегодня в 12:33
Хорошего прохождения просмотра.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49, ред.
СУПЕР КЛУБ РПЛ , - " ХИМКИ ПФР " !!!)
ВСЁ ДЛЯ ФНЛ, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ ✌ !!!)
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