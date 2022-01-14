Сергеев и Алип впервые тренировались в «Зените»

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сегодня, 11:54

Нападающий и защитник провели первую тренировку в составе «Зенита».

«Сине-бело-голубые» накануне прилетели на сбор в Дубай, а в пятницу начали занятия.

В ходе утренней тренировки игроков разделили на 4 группы для прохождения теста Моньони. Вечером у питерцев запланирована игровая тренировка.

«Зенит» объявил о трансфере Сергеева из «Крыльев Советов» 10 января. Днем позже стало известно, что защитник «Кайрата» Нуралы Алип пройдет просмотр в «Зените» и полетит с командой на первый сбор.