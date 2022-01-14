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Сергеев и Алип впервые тренировались в «Зените»

сегодня, 11:54

Нападающий Иван Сергеев и защитник Нуралы Алип провели первую тренировку в составе «Зенита».

«Сине-бело-голубые» накануне прилетели на сбор в Дубай, а в пятницу начали занятия.

В ходе утренней тренировки игроков разделили на 4 группы для прохождения теста Моньони. Вечером у питерцев запланирована игровая тренировка.

«Зенит» объявил о трансфере Сергеева из «Крыльев Советов» 10 января. Днем позже стало известно, что защитник «Кайрата» Нуралы Алип пройдет просмотр в «Зените» и полетит с командой на первый сбор.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 12:47
Алип из-за паспорта? или готов играть в ЕК?
David Young
David Young ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 12:36
.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:24
Перед первой тренировкой Ивану снился сон, где его встречали традиционным денежным дождем из подключенной к Пенсионному фонду газовой трубы с надписью "Неограниченно". А упавшие банкноты тут же сметала в мусор недовольная уборщица.
drug01
drug01
сегодня в 12:01
Ждём новичков на поле
Loko57
Loko57
сегодня в 11:54
Посмотрим каковы будут в игре!
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