Акинфеев забил красивый гол на тренировке ЦСКА

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сегодня, 09:45

Вратарь московского ЦСКА отметился эффектным голом на тренировке клуба. Напомним, армейцы сейчас находятся на тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).

В ходе тренировки Акинфеев исполнял импровизированный штрафной, и мяч угодил точно в девятку. Отметим, что в воротах при этом находились сразу 3 вратаря, которые отправились на сбор помимо Акинфеева: Владислав Тороп, Данила Боков и Владимир Шайхутдинов.