Акинфеев забил красивый гол на тренировке ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметился эффектным голом на тренировке клуба. Напомним, армейцы сейчас находятся на тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).
В ходе тренировки Акинфеев исполнял импровизированный штрафной, и мяч угодил точно в девятку. Отметим, что в воротах при этом находились сразу 3 вратаря, которые отправились на сбор помимо Акинфеева: Владислав Тороп, Данила Боков и Владимир Шайхутдинов.
Тренируйтесь, молодёжь 😁 #ФонбетТренировочныеСборы #Кампоамор2022🇪🇦 pic.twitter.com/Rh96sv2k9i— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 13, 2022
Всего в Испании у ЦСКА будет 3 сбора. Первый закончится 24 января, второй пройдет с 28 января по 9 февраля, третий — с 12 по 22 февраля.