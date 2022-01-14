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Акинфеев забил красивый гол на тренировке ЦСКА

сегодня, 09:45

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметился эффектным голом на тренировке клуба. Напомним, армейцы сейчас находятся на тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).

В ходе тренировки Акинфеев исполнял импровизированный штрафной, и мяч угодил точно в девятку. Отметим, что в воротах при этом находились сразу 3 вратаря, которые отправились на сбор помимо Акинфеева: Владислав Тороп, Данила Боков и Владимир Шайхутдинов.

Всего в Испании у ЦСКА будет 3 сбора. Первый закончится 24 января, второй пройдет с 28 января по 9 февраля, третий — с 12 по 22 февраля.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:02
Ну всё, Игорька назначаем главным на исполнение стандартов!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:05
Есть ещё порох в пороховнице ! Учитесь молодые ))).
trimetil
trimetil
сегодня в 11:36
Постанова?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:05
Типа учитесь салаги).
ОПС
ОПС
сегодня в 10:26
Тренировка, что на нее внимание обращать.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:13
Вот что испанская погода животворящая со стариками делает)...
berda2003
berda2003
сегодня в 10:08
поздно пить боржоми - почки отвалились...
p8ad3tdg8x9z
p8ad3tdg8x9z
сегодня в 10:05
Есть надежда вернуться в ЛЧ и обнулить свой рекорд-43, забивая в каждом матче
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:04
Пора в нападающие переходить или в штатные пенальтисты.
Ironigor
Ironigor ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 10:02
А лучше чем кто ???
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:01
Игорь Владимирович меняет профессию.
ruwau6fxs86e
ruwau6fxs86e
сегодня в 09:54
Такой талант пропадает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:46
Он бы лучше не пропускал.
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