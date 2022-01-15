«Марсель» получил трансферный бан на два следующих окна

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сегодня, 19:09

«Марсель» получил запрет на подписание новых футболистов на два следующих трансферных окна.

Действие данных санкций вступит в силу с лета этого года. Причиной послужил переход полузащитника из «Уотфорда» в «Марсель» в 2020 году.

Кроме того, Гуйе получил четырёхмесячную дисквалификацию на участие в матчах, а «Марсель» будет должен выплатить «Уотфорду» 2,5 млн евро в качестве компенсации.