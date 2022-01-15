ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2021/2022

«Марсель» получил трансферный бан на два следующих окна

сегодня, 19:09

«Марсель» получил запрет на подписание новых футболистов на два следующих трансферных окна.

Действие данных санкций вступит в силу с лета этого года. Причиной послужил переход полузащитника Папе Гуйе из «Уотфорда» в «Марсель» в 2020 году.

Кроме того, Гуйе получил четырёхмесячную дисквалификацию на участие в матчах, а «Марсель» будет должен выплатить «Уотфорду» 2,5 млн евро в качестве компенсации.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:36
Ни хрена себе влипли
particular
particular
сегодня в 19:27, ред.
А стоила ли овчинка выделки?..
Эпизод, как продолжение тёплых англо-французских взаимоотношений :)))
beefs
beefs
сегодня в 19:19
очень жестко, но, наверное, заслужили...
протон
протон
сегодня в 19:16
Агент игрока явно не в себе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:13
Вот это поворот...
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