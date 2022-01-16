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Жиго завтра не полетит на первый сбор со «Спартаком»

сегодня, 17:21

Защитник Самуэль Жиго не полетит завтра на первый сбор со «Спартаком» в Дубае.

Причиной является простудное заболевание. Француз изолирован от команды на определенное время.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил:

Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:13
Здоровья Жиго!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:06
Простуда-уважительная причина.А я уж было подумал,что останется дитяти нянчить.
karnager
karnager
сегодня в 18:00
Здоровье крутится, лавешка мутится
makkie
makkie
сегодня в 17:56
Дурацкий заголовок, конечно.
Складывается ощущение, что Жиго в шаге от перехода в другой клуб, хотя на самом деле обычная простуда.
Здоровья Самуэлю, ждём в строю!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:23
Скорейшего выздоровления.
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