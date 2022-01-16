Жиго завтра не полетит на первый сбор со «Спартаком»

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сегодня, 17:21

Защитник не полетит завтра на первый сбор со «Спартаком» в Дубае.

Причиной является простудное заболевание. Француз изолирован от команды на определенное время.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил: