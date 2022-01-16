Жиго завтра не полетит на первый сбор со «Спартаком»

Защитник Самуэль Жиго не полетит завтра на первый сбор со «Спартаком» в Дубае.
Причиной является простудное заболевание. Француз изолирован от команды на определенное время.
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил:
Как и говорил врач команды Глеб Чернов, у Жиго простуда. Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае.
Складывается ощущение, что Жиго в шаге от перехода в другой клуб, хотя на самом деле обычная простуда.
Здоровья Самуэлю, ждём в строю!
Складывается ощущение, что Жиго в шаге от перехода в другой клуб, хотя на самом деле обычная простуда.
Здоровья Самуэлю, ждём в строю!