ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Понсе начал заключительный этап восстановления после травмы

вчера, 18:30

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе вернулся в Москву, где начал проходить последний этап восстановления после повреждения, из-за которого он пропустил более 3 месяцев.

24-летний Понсе получил травму мениска в поединке с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом.

В текущем сезоне Понсе принял участие в 9 матчах РПЛ и Лиги Европы, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт нападающего с московским клубом истекает в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Понсе в 7 млн евро.

Все новости
СлухиСтало известно, почему Ахметов не полетел с ЦСКА на сбор в Испанию
12 января Комментарии9
Жирков: «Есть вероятность, что из-за старой травмы я завершу карьеру»
12 января Комментарии5
Ан. Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локо»
11 января Комментарии8
СлухиДва игрока «Ахмата» заразились коронавирусом
09 января Комментарии7
СлухиСтало известно, когда Маслов вернётся к тренировкам со «Спартаком»
09 января Комментарии6
Голкипер «Зенита» Крицюк сообщил, что заразился коронавирусом
05 января ФотоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
Выздоравливай, Пончик!! Ты нужен команде!!
makkie
makkie
вчера в 19:07
Здоровья Танчику!

Ждём весной в строю. Тем более первый матч - дерби, в которых Понсе любит и умеет забивать.
Cat01
Cat01
вчера в 18:47
Здоровья и быстрее в строй
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:45
Cамый полезный в нападении у нас. Ждем с нетерпением!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36
Ждем ...Выздоравливай и в бой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:32
Полезный игрок,здоровья ему!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100