Понсе начал заключительный этап восстановления после травмы

Нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе вернулся в Москву, где начал проходить последний этап восстановления после повреждения, из-за которого он пропустил более 3 месяцев.
24-летний Понсе получил травму мениска в поединке с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом.
В текущем сезоне Понсе принял участие в 9 матчах РПЛ и Лиги Европы, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт нападающего с московским клубом истекает в 2024 году.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Понсе в 7 млн евро.
Ждём весной в строю. Тем более первый матч - дерби, в которых Понсе любит и умеет забивать.
Ждём весной в строю. Тем более первый матч - дерби, в которых Понсе любит и умеет забивать.