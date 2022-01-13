Понсе начал заключительный этап восстановления после травмы

1642087816

вчера, 18:30

Нападающий московского «Спартака» вернулся в Москву, где начал проходить последний этап восстановления после повреждения, из-за которого он пропустил более 3 месяцев.

24-летний Понсе получил травму мениска в поединке с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом.

В текущем сезоне Понсе принял участие в 9 матчах РПЛ и Лиги Европы, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт нападающего с московским клубом истекает в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Понсе в 7 млн евро.