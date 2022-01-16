Магнуссон: «Было тяжело ходить в гипсе две недели»

Защитник ЦСКА рассказал о травме, которую он получил в апрельском матче РПЛ с «Тамбовом».

Какая часть реабилитации показалась мне самой сложной? Ходить в гипсе две недели или чуть больше. Гипс не полностью покрывал ногу, он был спереди, в форме большого футбольного щитка – для того, чтобы сзади можно было прикладывать лед.

Потом понадобился специальный ортопедический сапог, это тоже было непростое время. Главным образом потому, что у меня недавно родилась дочка, и мне нужно было о ней заботиться. А я особо не мог помогать своей девушке, она вынуждена была сама со всем справляться.

Счастлив, что она была со мной в тот тяжелый момент. Тебе самому не остается ничего, кроме как смотреть вперед в надежде увидеть яркий свет.