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Магнуссон: «Было тяжело ходить в гипсе две недели»

сегодня, 11:45

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о травме, которую он получил в апрельском матче РПЛ с «Тамбовом».

Какая часть реабилитации показалась мне самой сложной? Ходить в гипсе две недели или чуть больше. Гипс не полностью покрывал ногу, он был спереди, в форме большого футбольного щитка – для того, чтобы сзади можно было прикладывать лед.

Потом понадобился специальный ортопедический сапог, это тоже было непростое время. Главным образом потому, что у меня недавно родилась дочка, и мне нужно было о ней заботиться. А я особо не мог помогать своей девушке, она вынуждена была сама со всем справляться.

Счастлив, что она была со мной в тот тяжелый момент. Тебе самому не остается ничего, кроме как смотреть вперед в надежде увидеть яркий свет.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:11
Дай бог чтобы не пришлось больше носить гипс никогда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:56
Здоровья ему и его семье!
1 984
1 984
сегодня в 12:50
Ждём на поле.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40, ред.
Пора тебе начинать радовать болельщиков Коней своей игрой!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:35
Всё позади и ждём на поле Хордура, которого знали до травмы.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:28
Тяжеловато, конечно.
Gahi
Gahi
сегодня в 12:20
Вот в такие моменты человек больше начинает осознавать и понимать смысл своей жизни и дорожить тем что имеет. Здоровья тебе Магнуссон и отличных результатов как в семье, так и в команде за которую ты играешь. Удачи
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:13
Самое трудное время пройдено, удачных сборов, здоровья, удачи.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:07
Здоровья и больше без травм!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:59
Уже всё позади, остаётся хорошо играть, приносить пользу ЦСКА и наслаждаться игрой.
drug01
drug01
сегодня в 11:46
Желаем здоровья
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