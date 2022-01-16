«Ювентус» готов сделать предложение по трансферу Азмуна

«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
«Сине-бело-голубые» хотят выручить с продажи иранца 5 млн евро, однако предложение, которое приготовил туринский клуб, ниже запросов «Зенита». Но предложение «Ювентуса» включается в себя ряд бонусов, благодаря которым сумма может возрасти до 5 млн евро. В ближайшее время «бьянконери» начнут официальные переговоры с «Зенитом».
Сам Азмун заинтересован в переходе в «Ювентус».
Устроили шапито...
Устроили шапито...
Вот Газпром вредители - ни себе ни людям, Азмун же уже дом купил в Лионе , семью туда перевез....
Ну обо76ись так признайте что вы 77 !
Вот Газпром вредители - ни себе ни людям, Азмун же уже дом купил в Лионе , семью туда перевез....
Ну обо76ись так признайте что вы 77 !
Это не в Сочи спихивать отыгранный балласт...
Это не в Сочи спихивать отыгранный балласт...