«Ювентус» готов сделать предложение по трансферу Азмуна

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сегодня, 18:32

«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» .

«Сине-бело-голубые» хотят выручить с продажи иранца 5 млн евро, однако предложение, которое приготовил туринский клуб, ниже запросов «Зенита». Но предложение «Ювентуса» включается в себя ряд бонусов, благодаря которым сумма может возрасти до 5 млн евро. В ближайшее время «бьянконери» начнут официальные переговоры с «Зенитом».

Сам Азмун заинтересован в переходе в «Ювентус».