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«Ювентус» готов сделать предложение по трансферу Азмуна

сегодня, 18:32

«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

«Сине-бело-голубые» хотят выручить с продажи иранца 5 млн евро, однако предложение, которое приготовил туринский клуб, ниже запросов «Зенита». Но предложение «Ювентуса» включается в себя ряд бонусов, благодаря которым сумма может возрасти до 5 млн евро. В ближайшее время «бьянконери» начнут официальные переговоры с «Зенитом».

Сам Азмун заинтересован в переходе в «Ювентус».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:07
Теперь должна новость пройти, что Лион готов заплатить 25 лямов евро за Азмуна.
Устроили шапито...
Gargig
Gargig ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 19:55
Как-нибудь сами разберёмся кому продавать игроков и кого покупать
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:44
Похоже Зенит сделал предложение Ювентусу , что Миллер им лично привезет эти 5 млн евро за Азмуна - лишь бы взяли ....
Вот Газпром вредители - ни себе ни людям, Азмун же уже дом купил в Лионе , семью туда перевез....
Ну обо76ись так признайте что вы 77 !
112910415
112910415
сегодня в 19:25
а что, а вдруг ?..
1bear
1bear
сегодня в 19:11
неправда,не верю....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:10
Привет Лион))
ABir
ABir
сегодня в 19:04
Ювентус переплачивать не будет
particular
particular
сегодня в 18:57
Зенит пробует делегировать своего игрока в Серию А, - солидно и статусно...
Это не в Сочи спихивать отыгранный балласт...
санек002
санек002
сегодня в 18:44
ИГРОК ХОЧЕТ В ЮВЕНТУС,А ЗЕНИТ ДЕНЬЖАТ ПО-ЛЕГКОМУ!КТО КОГО!?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:44
Респект тебе инсайдер, фантазёр !!!)))
Bensurr
Bensurr
сегодня в 18:41
Смехота
Gahi
Gahi
сегодня в 18:37
Ну что можно сказать удачи.
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