«Барселона» не хочет расставаться с Депаем

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сегодня, 13:41

Нападающий «Барселоны» продолжит свои выступления за каталонцев.

Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает на то, что футболист сумеет снова набрать игровую форму.

Ранее ходили слухи, что нидерландец может покинуть клуб этой зимой.