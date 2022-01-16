«Барселона» не хочет расставаться с Депаем

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжит свои выступления за каталонцев.
Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает на то, что футболист сумеет снова набрать игровую форму.
Ранее ходили слухи, что нидерландец может покинуть клуб этой зимой.
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжит свои выступления за каталонцев.
Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает на то, что футболист сумеет снова набрать игровую форму.
Ранее ходили слухи, что нидерландец может покинуть клуб этой зимой.
Лучше иметь в своём составе добротного футболиста чем топ (Дембеле, Погба, Бэйл, Азар и т.д.).
Если у руководство Барсы есть мозги, то надо пнуть Дембеле и оставить Депая!
Лучше иметь в своём составе добротного футболиста чем топ (Дембеле, Погба, Бэйл, Азар и т.д.).
Если у руководство Барсы есть мозги, то надо пнуть Дембеле и оставить Депая!