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«Барселона» не хочет расставаться с Депаем

сегодня, 13:41

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжит свои выступления за каталонцев.

Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает на то, что футболист сумеет снова набрать игровую форму.

Ранее ходили слухи, что нидерландец может покинуть клуб этой зимой.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 15:36
Как же я кайфую от того до чего дошла барселона 😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:58
Может ещё наберёт форму!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:38
Сломали хорошего игрока
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:29, ред.
Депаю нужно уходить и поменять клубную атмосферу, вот тогда он опять и заиграет по новому. Или Хави должен создать условия и атмосферу в команде чтобы она стала одним целым и расстаться с Дембеле.
hаrut
hаrut
сегодня в 14:23
Нужно рассмотреть все варианты
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:14
Наверное это правильное решение
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:13
Депай конечно не топ, но добротный футболист. Хотя топ и добротный футболист сегодня это разные вещи.
Лучше иметь в своём составе добротного футболиста чем топ (Дембеле, Погба, Бэйл, Азар и т.д.).
Если у руководство Барсы есть мозги, то надо пнуть Дембеле и оставить Депая!
Cat01
Cat01
сегодня в 13:53
Надо искать пути
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:42
Ну и правильно
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