Миранчук меняет команду в Серии А. Главный претендент – разобранный аутсайдер

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вчера, 10:14

Некому защитить интересы футболиста.

Одна из причин неприятностей россиян в Европе – агенты

Дзюба не всегда выступает мудро, но правильно жаловался на посредников перед тем, как поменял их на агента Роналду:

Агенты в России – большое зло, по факту они тебе не помощники. Он должен быть старшим братом, другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, а в России 99.9 % агентов с тобой, только у тебя все хорошо. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают.

Дзюба справедливо подчеркивал, что на пике популярности после ЧМ -18 мог осуществить мечту и оказаться в топ-5. Но посредники оказались неготовыми найти ему правильный клуб. А этот нападающий возрастной и специфический по подходу, стилю, характеру и поведению за полем.

Но даже Головин и Миранчук, которые моложе и спокойнее, не получили правильные клубы для легкой адаптации. Александра отправили в «Монако», где уже нет российского директора, зато есть тренерская чехарда. Никого не удивило, что сейчас Головина сватают в АПЛ .

У Миранчука история еще хуже. В день перехода в «Аталанту» все хором говорили, что Алексею банально нет места в основе. Также по судьбам Иличича, Гомеса и Малиновского понимали, что Джампьеро – странный дед, с которым невозможно сработаться надолго. Миранчука приговорили к скамейке.

Еще хорошо, что в Италию с Алексеем отправилась невеста Елена, которая поддерживает, а в команде были люди, которые понимали Миранчука. Коллектив не затравил футболиста, который объективно не мог справиться с конкуренцией. Гасперини ведь все понятно объяснил:

Миранчук, Малиновский и Иличич предпочитают играть в одной зоне. Миранчук – очень сильный игрок, у него есть техника и талант. Были сложности с адаптацией, в том числе, из-за незнания английского или итальянского языков. Но Миранчук – скромный, хороший, вежливый человек, относится ко всем с огромным уважением.

Продолжая тему агентов. Как думаете, многих ли талантов из РПЛ их помощники загнали сейчас на уроки английского, испанского или итальянского языков? Вопрос можно считать риторическим. А ведь не понимаешь никого вокруг – сложнее заиграть и стать своим. Не все сразу выросли в Испании, как Черышев.

Миранчук не был готов к переезду, но Кикнадзе спешил порадовать руководство «Локомотива» трансфером за приличные деньги. Не дожали вариант с «Миланом» — а он был более перспективным, ведь в составе «россонери» есть вакансии для атакующих хавбеков. Также не обдумали испанские пути выхода из РПЛ в мир конкуренции.

«Аталанта» — слишком специфическая команда, а физическая неготовность Миранчука, которого убивали первые месяцы тренировок Гасперини, исключала заход в твердую основу. Один его конкурент – гений в депрессии, а второй пашет за двоих и забивает из-за штрафной площади почти так же часто, как Месси. Какая может быть основа?

«Дженоа» слишком сложный клуб для продолжения карьеры

О многочисленных проблемах «грифонов» рассказывали накануне. Вчера добавилась еще одна. Тренера Шевченко уволили, на дорожку выписав ему и штабу компенсацию в стиле Бенитеса или Моуриньо, около 20 млн евро. Неплохо Андрей Николаевич разбогател после 7 поражений в 11 матчах с единственной победой, и той в Кубке Италии.

Но вернемся к Миранчуку. Кто вообще разрешает футболисту переходить в новый клуб, если только-только убрал тренера? Это же убийство карьеры, ведь Лаббадиа – вряд ли Руди Гарсия хочет подмочить репутацию вылетом в Серию В, может не принять размеренный, хотя и тонкий футбол не самого темпового футболиста Миранчука.

В «Аталанте» подтвердили, что три клуба направили запрос об аренде. «Дженоа» в списке вряд ли лучшая опция, но они готовы заплатить диковатые 2.5 млн евро за полугодовую аренду и доплатить еще 8 млн евро, если Миранчук заиграет на новом месте. Честно говоря, условия говорят об отсутствии вертикали власти в «Дженоа».

Президентом выбрали действующего врача, который живет в соседнем Милане. Деньги американские, а гендиректор работал в Германии. Футбольное состояние «Дженоа» стало хуже со времен, когда Шевченко только-только назначили. Переход в состав аутсайдера, которому нужен лидер атаки, казался более разумным шагом.

Сейчас можно согласиться с каждым, кто предложил бы агенту Миранчука искать усерднее. «Аталанте» важно сэкономить – у Алексея третья строчка в рейтинге зарплат, и нужно компенсировать хотя бы две трети расходов на трансфер Миранчука. В «Дженоа» не спешат сильные футболисты, так что они хватают всех подряд.

Удачный выход Алексея на замену против «Удинезе», когда сделал два ассиста, проведя 17 минут на поле, ускорил его переход в новый клуб. Но если бы речь шла о «Торино» Юрича – могли бы ждать прорыва. В «Дженоа» Миранчук может показать максимум, но команда вылетит в Серию В и придется снова искать новый клуб.

Алексей точно хочет играть за сборную России в основе, а две смены команды за полгода могут повлиять на функциональное состояние. Скамейка в Бергамо не добавила уверенности скромному парню – так его описывают и футболисты, и тренер «Аталанты», и нет причин им не верить.

Желаем Миранчуку удачи, которая в Италии ему не улыбалась

Если спасет «Дженоа» от вылета – будет героем половины Генуи, получит полноценный контракт. А нет – всегда можно вернуться в РПЛ , ведь «Зенит» подумывал подписать Миранчука как игрока ротации. Уж точно не менее перспективная ставка для выхода на замену, чем Ерохин, который старше.

Но Алексей правильно делает, что не спешит домой. Но ему снова подсовывают сложную задачу. У «Дженоа» новая линия защиты. Есть нестабильный лучший снайпер сезона – опытный Дестро, а со скамейки готов выйти ветеран из ветеранов Пандев. Не заиграл пока талантливый бельгиец Ванхёсден.

Но Бадель, Кришито и сам Миранчук могут сформировать состав, с которым стыдно вылетать во вторую лигу. Вот только нет тренера, нет сильного спортивного директора – повысили Карло Тольдо, а от него толку мало, ведь все решает 39-летний немец Йоханнес Спорс, ранее работавший на «Гамбург».

Судьбу «динозавров» «Дженоа» лучше не повторять. Шевченко с Тассотти, хотя у них идеальная репутация в Италии, уже пытались нырнуть в бардак, устроенный одиозным бывшим владельцем «грифонов» — выплыли с огромной компенсацией, но эту неудачу молодому тренеру еще припомнят.

Миранчук, будучи запасным в «Аталанте», получал комплименты и сожаления, что конкуренция не позволяет появляться на поле чаще. Отсюда сам интерес «Дженоа», но важно помнить о подходе Гасперни. Не хочет отпускать Алексея, ведь боится влияния пандемии и травм на заявку весной.