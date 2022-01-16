«Ювентус» одержал победу над «Удинезе».

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16 января 2022, 00:38

«Ювентус» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Серии А.

Первый гол во встрече забил нападающий туринского клуба Пауло Дибала на 19-й минуте. На 79-й минуте игры полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни установил окончательный счёт на табло — 2:0.

«Ювентус» занимает 5-е место в чемпионате Италии (41 очко), «Удинезе» идёт на 14-м месте (20 очков).