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«Ювентус» одержал победу над «Удинезе»

16 января 2022, 00:38
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Серии А.

Первый гол во встрече забил нападающий туринского клуба Пауло Дибала на 19-й минуте. На 79-й минуте игры полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни установил окончательный счёт на табло — 2:0.

«Ювентус» занимает 5-е место в чемпионате Италии (41 очко), «Удинезе» идёт на 14-м месте (20 очков).

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
witynchik
witynchik
16 января в 16:38
Только очищение Серией В пойдёт на пользу, этак годика на 3
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 07:46
Молодцы,справились!
112910415
112910415
16 января в 06:04
пока не особо убедительно
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
16 января в 05:59
да кому такой футбол нравится, увольнять и все
1bear
1bear
16 января в 01:58
ой не скоро ещё в Юве всё нормализуется ....
Ironigor
Ironigor
16 января в 01:13, ред.
«Ювентус» одержал победу над «Удинезе».
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Юве с Победой !!!
Но хочется высказать своё мнение по поводу самой игры Ювентуса. Складывается такое ощущение что команда вообще не хочет играть в тот футбол который проповедует Аллегри, и мало того - у неё и не получается в него играть. Непонятные сочетания игроков на поле , которые не всегда понимают друг друга, отсюда и неоправданные потери и упущенные голевые моменты и потери темпа, концентрации и мяча. Возьмём к примеру Дибалу, футболист который любит и самое главное умеет играть свободного художника на поле играющий в атаку, стремящийся реализовывать голевые моменты, почему-то стал играть опорного полузащитника, что ему несвойственно, хотя иногда очень не плохо получается. Но его КПД в этом амплуа гораздо ниже, если бы он оставался чистым игроком атаки. Вспомнился недавний матч с Ромой когда команда начала игру с Ромой по схеме и плану Аллегри, и в одни ворота проиграла первый тайм. Складывалось такое ощущение что когда команда вышла на игру во втором тайме, сами игроки вспомнили что они могут играть совершенно в другой футбол, который приносил им победы. И это я лично увидел в игре Юве которую они продемонстрировали, и получил истинное удовольствие. А сегодня, хоть и сам матч закончился победой, но она далась с таким усилием и физических затрат, как будто решалась сегодня судьба всей команды. Единственное что можно отнести к заслугам Аллегри, что команда находится в отличной физической форме, отыграв до этого три очень сложных матча с Наполи, Интером и Ромой.
Незнаю кому как , но тот футбол который проповедует Аллегри мне не нравится, и это моё субъективное мнение, никому его не навязываю и спорить по этому поводу ни с кем не собираюсь . Ещё раз с Победой Юве. Всем Добра !!!
drug01
drug01
16 января в 01:04
Очень хорошо
nikoladolgov
nikoladolgov
16 января в 00:42
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