«Ювентус» одержал победу над «Удинезе».

«Ювентус» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Серии А.
Первый гол во встрече забил нападающий туринского клуба Пауло Дибала на 19-й минуте. На 79-й минуте игры полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни установил окончательный счёт на табло — 2:0.
«Ювентус» занимает 5-е место в чемпионате Италии (41 очко), «Удинезе» идёт на 14-м месте (20 очков).
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Юве с Победой !!!
Но хочется высказать своё мнение по поводу самой игры Ювентуса. Складывается такое ощущение что команда вообще не хочет играть в тот футбол который проповедует Аллегри, и мало того - у неё и не получается в него играть. Непонятные сочетания игроков на поле , которые не всегда понимают друг друга, отсюда и неоправданные потери и упущенные голевые моменты и потери темпа, концентрации и мяча. Возьмём к примеру Дибалу, футболист который любит и самое главное умеет играть свободного художника на поле играющий в атаку, стремящийся реализовывать голевые моменты, почему-то стал играть опорного полузащитника, что ему несвойственно, хотя иногда очень не плохо получается. Но его КПД в этом амплуа гораздо ниже, если бы он оставался чистым игроком атаки. Вспомнился недавний матч с Ромой когда команда начала игру с Ромой по схеме и плану Аллегри, и в одни ворота проиграла первый тайм. Складывалось такое ощущение что когда команда вышла на игру во втором тайме, сами игроки вспомнили что они могут играть совершенно в другой футбол, который приносил им победы. И это я лично увидел в игре Юве которую они продемонстрировали, и получил истинное удовольствие. А сегодня, хоть и сам матч закончился победой, но она далась с таким усилием и физических затрат, как будто решалась сегодня судьба всей команды. Единственное что можно отнести к заслугам Аллегри, что команда находится в отличной физической форме, отыграв до этого три очень сложных матча с Наполи, Интером и Ромой.
Незнаю кому как , но тот футбол который проповедует Аллегри мне не нравится, и это моё субъективное мнение, никому его не навязываю и спорить по этому поводу ни с кем не собираюсь . Ещё раз с Победой Юве. Всем Добра !!!
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Юве с Победой !!!
Но хочется высказать своё мнение по поводу самой игры Ювентуса. Складывается такое ощущение что команда вообще не хочет играть в тот футбол который проповедует Аллегри, и мало того - у неё и не получается в него играть. Непонятные сочетания игроков на поле , которые не всегда понимают друг друга, отсюда и неоправданные потери и упущенные голевые моменты и потери темпа, концентрации и мяча. Возьмём к примеру Дибалу, футболист который любит и самое главное умеет играть свободного художника на поле играющий в атаку, стремящийся реализовывать голевые моменты, почему-то стал играть опорного полузащитника, что ему несвойственно, хотя иногда очень не плохо получается. Но его КПД в этом амплуа гораздо ниже, если бы он оставался чистым игроком атаки. Вспомнился недавний матч с Ромой когда команда начала игру с Ромой по схеме и плану Аллегри, и в одни ворота проиграла первый тайм. Складывалось такое ощущение что когда команда вышла на игру во втором тайме, сами игроки вспомнили что они могут играть совершенно в другой футбол, который приносил им победы. И это я лично увидел в игре Юве которую они продемонстрировали, и получил истинное удовольствие. А сегодня, хоть и сам матч закончился победой, но она далась с таким усилием и физических затрат, как будто решалась сегодня судьба всей команды. Единственное что можно отнести к заслугам Аллегри, что команда находится в отличной физической форме, отыграв до этого три очень сложных матча с Наполи, Интером и Ромой.
Незнаю кому как , но тот футбол который проповедует Аллегри мне не нравится, и это моё субъективное мнение, никому его не навязываю и спорить по этому поводу ни с кем не собираюсь . Ещё раз с Победой Юве. Всем Добра !!!