Семак: «Сергеев нужен „Зениту“ для конкуренции и ротации. Всё в его руках»

Главный тренер «Зенита» высказался о трансфере форварда из «Крыльев Советов».

Доволен ли я этим приобретением? Конечно. Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана? Он довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.

Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации, и для конкуренции он нам необходим. Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.