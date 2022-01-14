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Семак: «Сергеев нужен „Зениту“ для конкуренции и ротации. Всё в его руках»

вчера, 16:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

Доволен ли я этим приобретением? Конечно. Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана? Он довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.

Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации, и для конкуренции он нам необходим. Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 19:32
Он довольно квалифицированный футболист с РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ.
Дальше можно не читать.
протон
протон
вчера в 19:03
Ивану, главное не стушеваться. Будет выдерживать конкуренцию, будет играть. Удачи ему и терпения! Шансы раскрыться у него точно будут!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:12
Осторожно ! Двери закрываются, следующая станция "Сочи".
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:43
- Чем, Иван, можешь подтвердить свою квалификацию?
- Вот паспорт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:38
На то и Сергеев в "Зените", чтобы Артем не расслаблялся. Дзюба даже уже приступил к усиленным тренировкам, но по старой привычке особое внимание уделяет кисти левой руки.
ДСА
ДСА
вчера в 17:16
Будет первый запасной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:11
Семак: «Сергеев нужен „Зениту“ для конкуренции и ротации. Всё в его руках»

"Зенит" : «Сергеев нужен Семаку для конкуренции и ротации. Всё в его руках»
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:04
Круг перспектив очерчен.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:57
Забыл еще добавить что из Сочи заказ на нападающего поступил!)
YVG
YVG
вчера в 16:46
Лишь бы Соболевым не стал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:23
футболист с российским паспортом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298664/semak-sergey-zenit
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