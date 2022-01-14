Семак: «Сергеев нужен „Зениту“ для конкуренции и ротации. Всё в его руках»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
Доволен ли я этим приобретением? Конечно. Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана? Он довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.
Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации, и для конкуренции он нам необходим. Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.
Дальше можно не читать.
Дальше можно не читать.
- Вот паспорт.
- Вот паспорт.
"Зенит" : «Сергеев нужен Семаку для конкуренции и ротации. Всё в его руках»
"Зенит" : «Сергеев нужен Семаку для конкуренции и ротации. Всё в его руках»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298664/semak-sergey-zenit
Вот и все что нужно знать
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298664/semak-sergey-zenit
Вот и все что нужно знать