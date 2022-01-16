Калиниченко: «У Шевченко есть все шансы возглавить сборную Польши»

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной Польши.
Увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа» не стало для меня неожиданностью, потому что разговоры об этом ходили уже больше недели. Другое дело, я думал, что Шевченко дадут поработать в долгую, ну хотя бы до конца сезона минимум. Прийти в такую команду и иметь такой, скажем так, футбольный материал и сделать чудо – наверное, Шевченко не тот тренер, который имеет опыт подобного преобразования команды. И ждать от него подобного чуда, наверное, было бы неправильно. Ну а с учетом того, как появлялись слухи о контактах Шевченко с национальной сборной Польши – все выглядит не неожиданно, а, скорее, закономерно. Насколько я понимаю, сейчас начаты предметные переговоры с федерацией футбола Польши и все выглядит более чем логично.
— Думаете, Шевченко и Польша договорятся?
Допускаю такую возможность и ничего необычного в этом не вижу. Все-таки у Андрея есть опыт работы в сборной Украины – и он знает этот процесс лучше, нежели работу в клубе. Первый опыт в «Дженоа» оказался для него неудачным, а работа в сборной для него более понятна, наверное, более проста. Плюс поляки – достаточно близкие по менталитету, так что думаю, у Шевченко есть все шансы принять эту сборную.