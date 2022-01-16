ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Калиниченко: «У Шевченко есть все шансы возглавить сборную Польши»

сегодня, 18:54

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной Польши.

Увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа» не стало для меня неожиданностью, потому что разговоры об этом ходили уже больше недели. Другое дело, я думал, что Шевченко дадут поработать в долгую, ну хотя бы до конца сезона минимум. Прийти в такую команду и иметь такой, скажем так, футбольный материал и сделать чудо – наверное, Шевченко не тот тренер, который имеет опыт подобного преобразования команды. И ждать от него подобного чуда, наверное, было бы неправильно. Ну а с учетом того, как появлялись слухи о контактах Шевченко с национальной сборной Польши – все выглядит не неожиданно, а, скорее, закономерно. Насколько я понимаю, сейчас начаты предметные переговоры с федерацией футбола Польши и все выглядит более чем логично.

— Думаете, Шевченко и Польша договорятся?

Допускаю такую возможность и ничего необычного в этом не вижу. Все-таки у Андрея есть опыт работы в сборной Украины – и он знает этот процесс лучше, нежели работу в клубе. Первый опыт в «Дженоа» оказался для него неудачным, а работа в сборной для него более понятна, наверное, более проста. Плюс поляки – достаточно близкие по менталитету, так что думаю, у Шевченко есть все шансы принять эту сборную.

Все новости
Белоус: «Лантратов может помочь „Локомотиву“ уже сейчас»
Сегодня, 18:46 Комментарии3
«Мы потеряем сборную». Кавазашвили — об изменении лимита на легионеров
Сегодня, 17:50 Комментарии13
Первый тренер Миранчука: «Леше не нужно переходить в „Дженоа“»
Сегодня, 17:28 Комментарии6
М. Кержаков: «Ничья с „Челси“ перевесила многие наши неудачи»
Сегодня, 13:29 Комментарии34
Мостовой: «Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши»
Сегодня, 11:21 Комментарии18
Шиманьски: «Рад, что Смолов перешёл в „Динамо“»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:09
Нам должно быть по боку, кто возглавит сборную Польши - Шевченко, Григорян или Гвардиола! Мы должны быть сами максимально и предельно готовы и показать свой лучший футбол.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:27
Пожелаем ему творческих неудач.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 19:27
Зачем в сборную идти? Так не научишься тренерскому искусству. Лучше в какой-нибудь маленький клуб, либо молодежку год-другой, подучиться.
Если сейчас уйдет, то уже назад может и не вернется.
drug01
drug01
сегодня в 19:22
Хороший вариант
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:12
Ну да..... просто бомба, а не новость... дежавю в стыках ЧМ: Россия - Польша, тренер Карпин против тренера Андрея Шевченко?!.... при условии, что Шевченко реально становится главным в сборной Польше(времени на подготовку всего ничего, часы тикают...) .....матч будет (это уже утверждено) в Лужниках.... а значит, мы вольно-невольно перенесемся в год 1999-й, решающие игры отбора ЧМ-2000. Россия - Украина..... Лужники..... аншлаг. 79 тысяч зрителей.... и Шевченко, и нынешний тренер сборной России Валерий Карпин тогда не просто выходили на поле, они сыграли решающие роли.....и вот теперь судьба нам собирается подкинуть такой вот фортель с тренерской дуэлью Карпин - Шевченко...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:05
ОНи решили,что если половина граждан рабочих профессий Польши,съехавших в Великобританию,замещены окраинцами,то и этот вариант национальную честь(гонор,по-польски) не затронет.Зато если не сложиться-поле для уничижительных оценок его труда будет обширное.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:59
Если договорились то пусть
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:55
Ну и пусть попробует поработать с поляками.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100