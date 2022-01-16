Калиниченко: «У Шевченко есть все шансы возглавить сборную Польши»

Бывший футболист сборной Украины прокомментировал слухи о возможном назначении на должность главного тренера сборной Польши.

Увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа» не стало для меня неожиданностью, потому что разговоры об этом ходили уже больше недели. Другое дело, я думал, что Шевченко дадут поработать в долгую, ну хотя бы до конца сезона минимум. Прийти в такую команду и иметь такой, скажем так, футбольный материал и сделать чудо – наверное, Шевченко не тот тренер, который имеет опыт подобного преобразования команды. И ждать от него подобного чуда, наверное, было бы неправильно. Ну а с учетом того, как появлялись слухи о контактах Шевченко с национальной сборной Польши – все выглядит не неожиданно, а, скорее, закономерно. Насколько я понимаю, сейчас начаты предметные переговоры с федерацией футбола Польши и все выглядит более чем логично.