Белоус: «Лантратов может помочь „Локомотиву“ уже сейчас»

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив» голкипера «Химок» .

Иногда я не понимаю логики принятия решений руководства «Локомотива». В клубе есть своя позиция по этому поводу. Сейчас у «железнодорожников» новый тренер, с которым будет время поработать на зимних сборах, и можно не торопиться принимать то или иное решение.

Что касается Лантратова, то почему бы и не купить этого вратаря. Он неплохой голкипер. Да, у него не очень хорошая статистика, пропустил 31 мяч в 18 играх чемпионата. Но «Локомотиву» нужен вратарь, потому что Гильерме уже возрастной футболист, и ему нужна конкуренция. Лантратов может помочь клубу уже сейчас.