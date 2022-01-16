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Белоус: «Лантратов может помочь „Локомотиву“ уже сейчас»

сегодня, 18:46

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив» голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

Иногда я не понимаю логики принятия решений руководства «Локомотива». В клубе есть своя позиция по этому поводу. Сейчас у «железнодорожников» новый тренер, с которым будет время поработать на зимних сборах, и можно не торопиться принимать то или иное решение.

Что касается Лантратова, то почему бы и не купить этого вратаря. Он неплохой голкипер. Да, у него не очень хорошая статистика, пропустил 31 мяч в 18 играх чемпионата. Но «Локомотиву» нужен вратарь, потому что Гильерме уже возрастной футболист, и ему нужна конкуренция. Лантратов может помочь клубу уже сейчас.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:14
Сначала пусть поможет Химкам остаться в РПЛ, а потом уже подумает, как помочь Локомотиву.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:07
В каком качестве??? Для поддержки штанов?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
Соглашусь с этим...
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