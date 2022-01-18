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Оргкомитет Евро отреагировал на слух, что РФ поборется за турнир в 2032-м

сегодня, 17:31

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов-2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года.

Россия может подать заявку на проведение Евро-2032? Мне об этом ничего не известно. Лучше обратиться в РФС.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:48
Не чего не известно Путин добро не давал.
David Young
David Young ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Здравствуйте.

"ребенок!ты сам то понял что сказал?" - за этот комментарий Вы получили бан ввиду его оскорбительного содержания.

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