Оргкомитет Евро отреагировал на слух, что РФ поборется за турнир в 2032-м

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов-2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года.
Россия может подать заявку на проведение Евро-2032? Мне об этом ничего не известно. Лучше обратиться в РФС.
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Просьба воздержаться от таких комментариев в адрес других пользователей.
Вопрос закрыт.