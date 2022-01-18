Оргкомитет Евро отреагировал на слух, что РФ поборется за турнир в 2032-м

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сегодня, 17:31

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов-2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ -2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года.