«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина .

«Фиорентина» намерена расстаться с форвардом Александром Кокориным.
Утверждается, что россиянин не откажется от действующего контракта, если только ему не выплатят дорогостоящее выходное пособие.
«Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского рынка. Руководители клуба прорабатывают все возможные варианты.
Берите на работу Газизова , может он и порешает ваши проблемы !
Берите на работу Газизова , может он и порешает ваши проблемы !
Если тока со своей доплатой...
Если тока со своей доплатой...
-слава богу,есть законы по труду,
даже если и на поле он не выйдет,
будет с итальянцев получать он мзду.
-слава богу,есть законы по труду,
даже если и на поле он не выйдет,
будет с итальянцев получать он мзду.
Вы батенька стату его посмотрите! Он практически всегда был нулевым!
Вы батенька стату его посмотрите! Он практически всегда был нулевым!
Это же какие такие все возможные варианты? В местный мвгвзин его грузчиком устроить,что бы хоть какой то от него толк был или охранником на базу Фиорентины?
Это же какие такие все возможные варианты? В местный мвгвзин его грузчиком устроить,что бы хоть какой то от него толк был или охранником на базу Фиорентины?
Так, что у «Фиорентины» был шанс выбросить ненужный стул (Кокорина), а теперь им счастья в этом году не будет.
Так, что у «Фиорентины» был шанс выбросить ненужный стул (Кокорина), а теперь им счастья в этом году не будет.