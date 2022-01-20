«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина .

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сегодня, 17:08

«Фиорентина» намерена расстаться с форвардом .

Утверждается, что россиянин не откажется от действующего контракта, если только ему не выплатят дорогостоящее выходное пособие.

«Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского рынка. Руководители клуба прорабатывают все возможные варианты.