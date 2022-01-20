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«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

сегодня, 17:08

«Фиорентина» намерена расстаться с форвардом Александром Кокориным.

Утверждается, что россиянин не откажется от действующего контракта, если только ему не выплатят дорогостоящее выходное пособие.

«Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского рынка. Руководители клуба прорабатывают все возможные варианты.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 18:42
В юве надо сплавить сказав что новый дель пьеро.
Слайш
Слайш
сегодня в 18:37
кажется они начали что-то подозревать ) что их прилично нагрели
Ags_0701
Ags_0701
сегодня в 18:19
Заодно не мешало бы избавиться от тех, кто пригласил Кокорина в клуб и подписал с ним такой шикарный контракт.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:15
Хочет избавиться, но он такой прилипчивый, что никак не получается.))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:11
Зря,перспективный футболист
4RT
4RT
сегодня в 18:07
Подбросте ему стул
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:03, ред.
Что-то не слыхать мнения на сей счёт великих советчиков по Кокоше, Капелло и Манчини. Видимо, у обоих одновременно срочный звонок по второй линии.
dok66
dok66
сегодня в 18:02
Фиорентине давно уже надо понять , что Кока никому не нужен . Да и отпустить его с миром . Дальше он уже сам себя закопает .
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:58
Ну это вряд ли ...
Берите на работу Газизова , может он и порешает ваши проблемы !
1bear
1bear
сегодня в 17:57
Кокорин - парень ушлый,так что придётся платить отступные...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 17:56
Жалко Фиорентину, вот же они попали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:55
Осталось найти лоxoв глупее себя.
Если тока со своей доплатой...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:54
Не так просто теперь от него избавиться
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:52
«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:50
ПРофсоюз родной не даст его в обиду
-слава богу,есть законы по труду,
даже если и на поле он не выйдет,
будет с итальянцев получать он мзду.
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 17:47
последний сезон Кокорин был нулевым в профессиональном плане,
Вы батенька стату его посмотрите! Он практически всегда был нулевым!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 17:44
«Фиорентина» будет пытаться найти покупателя до закрытия январского рынка. Руководители клуба прорабатывают все возможные варианты.
Это же какие такие все возможные варианты? В местный мвгвзин его грузчиком устроить,что бы хоть какой то от него толк был или охранником на базу Фиорентины?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:41
В этом вопросе надо быть объективным и признать, что в неудачном трансфере Александра надо винить сам клуб, проявивший поразительный непрофессионализм. Заключался он в том, что скауты флорентийской команды совершенно не следили за его "успехами" в российском чемпионате, иначе бы они знали, что последний сезон Кокорин был нулевым в профессиональном плане, а для команды - балластом.
drug01
drug01
сегодня в 17:40
Слишком долго решают
YVG
YVG
сегодня в 17:39
Нужно его вернуть откуда взяли и потребовать возмещение ущерба.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:38
Знай наших!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:36
Кокоша загнал фиалок в угол, красавчик, во как нужно отдыхать.
kust07
kust07
сегодня в 17:36
Кокорин как запорожец купил и больше не продашь, только на металл
STVA 1
STVA 1 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 17:33
Не тот уровень)))
k6xu8s75fwkf
k6xu8s75fwkf
сегодня в 17:28
Не так-то это просто
tbhhnmf3mv4k
tbhhnmf3mv4k
сегодня в 17:26
Для этого нужен вместо живца подсадной кореец
m40
m40
сегодня в 17:22, ред.
Это уже неликвид, никому его не сбагришь. Только отпустить, а там Сашок себе найдет скромный клуб уровня Химки
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:21
Хотеть можно что угодно. Но собака тоже хотела бы избавиться от блох, но это не так просто.
дурман
дурман
сегодня в 17:20
Зря они избавляются от него, он с рождения перспективный и до самой смерти
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:19
В Италии есть традиция в новогоднюю ночь выбрасывать из окон на улицы старые, ненужные вещи (одежду, мебель, битую посуду и проч.). Считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавится от большего количества хлама.
Так, что у «Фиорентины» был шанс выбросить ненужный стул (Кокорина), а теперь им счастья в этом году не будет.
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