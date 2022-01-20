Конте — о Влаховиче и Артуре в «Арсенале»: «Я думаю только о „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Фиорентины» Душана Влаховича и полузащитника «Ювентуса» Артура в «Арсенал».
Вы знаете, что я не люблю говорить об игроках других клубов. Кроме того... если другие клубы заинтересованы в подписании этих игроков [Влаховича и Артура], я думаю только о решении проблем «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не получала предложений по трансферу Влаховича.
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