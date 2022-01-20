Конте — о Влаховиче и Артуре в «Арсенале»: «Я думаю только о „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Фиорентины» и полузащитника «Ювентуса» Артура в «Арсенал».

Вы знаете, что я не люблю говорить об игроках других клубов. Кроме того... если другие клубы заинтересованы в подписании этих игроков [Влаховича и Артура], я думаю только о решении проблем «Тоттенхэма».