ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте — о Влаховиче и Артуре в «Арсенале»: «Я думаю только о „Тоттенхэме“»

сегодня, 16:57

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Фиорентины» Душана Влаховича и полузащитника «Ювентуса» Артура в «Арсенал».

Вы знаете, что я не люблю говорить об игроках других клубов. Кроме того... если другие клубы заинтересованы в подписании этих игроков [Влаховича и Артура], я думаю только о решении проблем «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не получала предложений по трансферу Влаховича.

Все новости
Слухи«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду
Сегодня, 18:58 Комментарии0
Слухи«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
Сегодня, 17:08 Комментарии35
Вагнер Лав переходит в «Мидтьюлланд»
Сегодня, 15:33 Комментарии15
Слухи«Тоттенхэм» нацелен на подписание Верету из «Ромы»
Сегодня, 15:07 Комментарии2
СлухиПереговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик
Сегодня, 14:27 Комментарии32
СлухиПереговоры по трансферу Рэмзи из «Ювентуса» ведёт «Кристал Пэлас»
Сегодня, 12:47 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:56
Зачем ему думать про другой клуб,у него своих проблем хватает
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 18:54
про ливер также говорили
Bensurr
Bensurr ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:46
Этого никогда не будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
точно внимательно смотрел таблицу?) по потеряным они на третьем месте
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:06
А они в топ Жо)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:01, ред.
Правильно, сейчас надодумать как догнать Сити
Шпоры должны быть в топ фо, как во времена Павлюченко, Дефо, Кина, Бэйла
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:59
Человек не любит когото обсуждать,молодец
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 16:59
Так нужно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100