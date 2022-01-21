«Атлетик» Бильбао выбил «Барселону» из Кубка Испании

«Атлетик» Бильбао обыграл «Барселону» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
На 2-й минуте счёт в игре открыл капитан баскского клуба Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» ответила голом Феррана Торреса, который стал для него дебютным за «сине-гранатовых». Однако в концовке матча Иньиго Мартинес вывел «Атлетик» вперёд. Но «Барселона» сумела отыграться на 93-й минуте благодаря голу Педри, переведя игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказался «Атлетик». Команда из Бильбао вырвала победу усилиями Икера Муньяина, который оформил дубль, реализовав пенальти.
В другом матче Кубка Испании «Реал» обыграл «Эльче» в дополнительное время.
Но овертайм всё расставил.
Но овертайм всё расставил.
Шикарный сезон от Барсы!
P.S. Атлетик Бильбао 👍👍👍👍👍👍
Шикарный сезон от Барсы!
P.S. Атлетик Бильбао 👍👍👍👍👍👍
Мои поздравления Атлетико … они реально были лучше !
Мои поздравления Атлетико … они реально были лучше !
Как бы Эрнандес после таких поражений не поплыл.. ведь опыта у него нет совсем, а кризис в команде жуткий просто.
Мне кажется, что есть бросить четыре мешка картошки перед Тер Штегеном, от них будет больше пользы, чем от действующих защитников Барселоны)) в них больше мячей попадёт! Я не знаю какими словами можно описать оборону🤦♂️ более менее атакующие игроки запросто закидают пару мячей этой Барселоне, что мы и видим стабильно.
Как бы Эрнандес после таких поражений не поплыл.. ведь опыта у него нет совсем, а кризис в команде жуткий просто.
Мне кажется, что есть бросить четыре мешка картошки перед Тер Штегеном, от них будет больше пользы, чем от действующих защитников Барселоны)) в них больше мячей попадёт! Я не знаю какими словами можно описать оборону🤦♂️ более менее атакующие игроки запросто закидают пару мячей этой Барселоне, что мы и видим стабильно.
Молодцы!
Молодцы!