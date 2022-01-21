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«Атлетик» Бильбао выбил «Барселону» из Кубка Испании

сегодня, 02:07
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

«Атлетик» Бильбао обыграл «Барселону» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 2-й минуте счёт в игре открыл капитан баскского клуба Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» ответила голом Феррана Торреса, который стал для него дебютным за «сине-гранатовых». Однако в концовке матча Иньиго Мартинес вывел «Атлетик» вперёд. Но «Барселона» сумела отыграться на 93-й минуте благодаря голу Педри, переведя игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказался «Атлетик». Команда из Бильбао вырвала победу усилиями Икера Муньяина, который оформил дубль, реализовав пенальти.

В другом матче Кубка Испании «Реал» обыграл «Эльче» в дополнительное время.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:29
И тут отскокчили.
Но овертайм всё расставил.
sash71
sash71 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:26
А смысл ? ну не будет Барсы как мотиватора и Эль Классико превратится в футбол на заднем дворе, Реал будет вечным чемпионом на подобии Баварии. В чём каиф ?
eleven LC
eleven LC ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 02:24
Тебе скажу честно-этого примерно и хотел!
sash71
sash71 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:23
Так а чего ты хотел ? Команда абсолютно с нуля
Gelious
Gelious
сегодня в 02:22
Скорее бы новое интервью от хави. Опять что-нибудь сморозит небось
протон
протон
сегодня в 02:22
Несмотря на поражение, я доволен, что посмотрел этот матч в столь поздний час. Бильбао с победой, очень хорошую игру показали. Полностью заслужили победу. Но по игре Барсы видно, что она потихоньку набирает.
протон
протон
сегодня в 02:21
Вы что думали Атлетик это мальчишки. Это крепкие баски. Которые ломают все подряд. И всех подряд
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 02:19, ред.
красавцы! Мне плевать на Барсу и Реал и на ваш срач, я болею за Атлетик!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:14
Барселона за 5 дней вылетела из двух испанских кубков,чемпионат они не выиграют 99%,не вышли из группы ЛЧ-осталась Лига Европы!
Шикарный сезон от Барсы!
P.S. Атлетик Бильбао 👍👍👍👍👍👍
sash71
sash71
сегодня в 02:13
Честно говоря Атлетик заслужил эту победу над Барселоной в кубке. Барселона это пока абсолютно разбалансированный коллектив. Проблемы обороны катастрофичны, игроки не совсем понимают друг друга, по ходу игры люди порой сбиваются в толпу, вообщем пока картина игры Барсы удручает. Да … в отельных моментах каталонцы смотрелись прилично но этого мало для победы. Атлетик же в свою очередь в этот вечер был просто не удержим. С финальным свистком стадион взорвался словно вулкан приветствуя победу своих идолов.
Мои поздравления Атлетико … они реально были лучше !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:13
Ну что же, баски заслуженно победили сегодня. Каталонцы играли неубедительно на протяжении всего матча, теперь понятно, что первые игры Хави были на эмоциях, а теперь все вернулось на круги своя.
Как бы Эрнандес после таких поражений не поплыл.. ведь опыта у него нет совсем, а кризис в команде жуткий просто.
Мне кажется, что есть бросить четыре мешка картошки перед Тер Штегеном, от них будет больше пользы, чем от действующих защитников Барселоны)) в них больше мячей попадёт! Я не знаю какими словами можно описать оборону🤦‍♂️ более менее атакующие игроки запросто закидают пару мячей этой Барселоне, что мы и видим стабильно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:09
Атлетик очень хотел победить,походу кубок будет у них, отлично играют!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 02:09
Так держать Баски!
Молодцы!
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