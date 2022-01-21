«Атлетик» Бильбао выбил «Барселону» из Кубка Испании

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сегодня, 02:07

«Атлетик» Бильбао обыграл «Барселону» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 2-й минуте счёт в игре открыл капитан баскского клуба Икер Муньяин. На 20-й минуте «Барселона» ответила голом Феррана Торреса, который стал для него дебютным за «сине-гранатовых». Однако в концовке матча Иньиго Мартинес вывел «Атлетик» вперёд. Но «Барселона» сумела отыграться на 93-й минуте благодаря голу Педри, переведя игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказался «Атлетик». Команда из Бильбао вырвала победу усилиями Икера Муньяина, который оформил дубль, реализовав пенальти.

В другом матче Кубка Испании «Реал» обыграл «Эльче» в дополнительное время.