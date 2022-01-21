«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка Лиги

В матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:0.
В составе гостей отличился Диого Жота (19', 79').
Первый поединок между этими командами завершился со счетом 0:0.
Ранее в финал турнира вышел «Челси».
В матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:0.
В составе гостей отличился Диого Жота (19', 79').
Первый поединок между этими командами завершился со счетом 0:0.
Ранее в финал турнира вышел «Челси».
Ливерпуль с победой !
Ливерпуль с победой !
Канониры и Шпоры скорее всего будут сражаться за 4 место,потому что 3 место - в другой галактике.
Канониры и Шпоры скорее всего будут сражаться за 4 место,потому что 3 место - в другой галактике.