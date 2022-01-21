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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 00:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:0.

В составе гостей отличился Диого Жота (19', 79').

Первый поединок между этими командами завершился со счетом 0:0.

Ранее в финал турнира вышел «Челси».

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 02:15
ожидаемый результат , могли и в первом матче всё решить
kust07
kust07
сегодня в 01:56
Матч шедевр
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:28
Артете надо было в первом тайме выпустить Парти, с удалением у них были бы шансы)))))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:22
Заслуженная победа Ливерпуля! С Победой, красавчики!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:22
Договорняк и!
протон
протон
сегодня в 00:58
молодцы. сыграли довольно солидно, особенно в защите. не думаю, что финал будет зрелищным с двумя такими энергозатратными командами. удачи красным!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:57
Внутрилондонских разборок не будет, но и Челси - Ливерпуль более чем достойная пара для финала
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:55
Всех Красных с победой! Прошли на Уэмбли не зря Ландерс вспоминал на пресс конференции перед матчем матч на Альянс Арене против Байерн 1-3, тогда тоже первый матч был 0-0 Кажется в Арсенале нашелся тот, кто продолжит дело Гранит Джаки, Партей был хорош с такими задатками, он в ближайшем будущем сможет побить рекорд Винни Джонса, удаление на 3 секунде после выхода на замену, если я не ошибаюсь.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:51
Ну не может Арсенал без удаления никак! Их хватило на 15 минут 1 тайма и всё!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:47
Жота был шикарен сегодня, а пас Трента просто шик
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:46
Всех с выходом в финал Кубок Лиги! Если в матче с Лестером Клоппу не удалось слиться с турнира,Теперь надо брать этот трофей раз вышли в финал,где их ждет Лондонский Челси,можно и их обыграть без Мане и Салаха,учитывая что синие переживают не лучшие времена, Арсенал первые минуты не плохо смотрелась атаковали,Ливерпуль не знали что делать с мячом,ошибались не понятные передачи,но надо играть все 90 минут, Клопп полностью переиграл Доминнатора, на каждом участке поля футболисты Ливерпуля выполняли работу то чего хотел Клопп в этом матче,Жота красавец набирает форму это было и видно в матче с Брентфордом где ему не везло,а сегодня отметился дублем,рад за него еше надо отметить Фабиньо тоже хорошо сыграл молодец, еше раз с выходом в финал.
Martini-1987
Martini-1987 ответ L. F. С. (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
Лишь бы их самих там местные аборигены не покалечили, а то будут с трибуны смотреть или по телеку.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:43
Старались канониры играть в доминирующих,получалось не плохо в начале таймов.но по скольку всё таки класс бьёт де-класс,мы увидели настоящих мастеров своего дела. нА выезде сыграли ярче,чем дома,даже не знаю это хорошо или круто.
Канониры и Шпоры скорее всего будут сражаться за 4 место,потому что 3 место - в другой галактике.
Martini-1987
Martini-1987
сегодня в 00:42
Норм сыграли. А болелам арсенала не унывать, любая серия рано или поздно заканчивается.
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 00:41
Хорошо. Очень даже. К финалу подтянутся Салах, Мане и Кейта и будет рубка.
sash71
sash71
сегодня в 00:41
Перед Клоппом стоит снять шляпу. Он в чистую переиграл Артету. В отсутствии в команде лидеров Салаха и Мане, уехавших защищать цвета своих сборных, он смог подобрать на матч с принципиальным соперником лондонским Арсеналом достойную замену. Юрген полностью поменял рисунок игры в ответной игре, который дал ошеломляющий результат. Команда полностью доминировала на протяжении всего матча над лондонцами не давая тем даже толком отдышаться. Глубокий прессинг стал неожиданностью для Артеты, который никак не мог найти ключи к такой плотной игре Ливера. Я даже затрудняюсь сказать какой Ливерпуль мне больше нравится ? Сегодняшний или с Салахом. Ну а что собственно Арсенал ? Играли как могли но усталость и постоянное давление Ливера повлияли на боевой дух.
Ливерпуль с победой !
Gahi
Gahi
сегодня в 00:41
Интересная и хорошая игра получилась в этом матче, молодцы обе команды.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:40
теперь можно смело сказать,что Арсенал ТруРэд. Это же надо регулярно получать Красную. Чел прибыл из Африки,не знаю как он там был на изоляции,но Аткинсон решил его отправить на карантин.
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