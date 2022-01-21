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Ари: «Российские клубы звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

сегодня, 15:16

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.

Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях. Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны. По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд зимой, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

Думаю ли о завершении карьеры? Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не все так просто: это переезды, сборы, расстояния. Если будет все хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов.

Последним клубом 35-летнего Ари был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.

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Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:43
Да кому он нужен, может если только в Химки))
RuyVik
RuyVik
сегодня в 16:28
Если ничего не получится, можно к наташкам пойти.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:08
Предложений от хороших клубов с амбициями уже вряд ли стоит ждать. Если только варианты, типа Химки, Уфа, Урал, Арсенал, Нижний... Если оттуда поступят предложения, то Ари надо соглашаться и успеть поиграть ещё в РПЛ на закате карьеры.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:05
Надо было за Краснодар цепляться всеми силами.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:03, ред.
Можно поехать в Казахстан, как Вагнер Лав, Ари наверняка там знают, чемпионат ещё не стартовал, а зарплату в командах Целинограда и Алма-Аты там можно попытаться выбить приличную.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:44
Самореклама. Мало кто верит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:41
Звонят и звонят !!!
И все за счет собеседника !
lotsman
lotsman
сегодня в 15:39
В Химках сейчас собираются ветераны.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:39
Одна дорога-в Химки.
drug01
drug01
сегодня в 15:36
Звонки .... Только звонки
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:34
Двигай в Химки,там мощь....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:18
Надо ждать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:18
Наверное звонят и спрашивают сколько стоишь.
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