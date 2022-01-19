Тухель — о ничьей с «Брайтоном»: «У нас было ощущение, что мы проиграли»

Главный тренер «Челси» прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брайтона» (1:1).

Мне сложно анализировать подобные матчи. Мы с уважением относимся к сегодняшнему сопернику и понимаем, что играть на этом стадионе всегда сложно. Для хозяев этот матч был сродни кубковому, и реакция трибун после финального свистка подтверждает это. У нас было ощущение, что мы проиграли. Однако в этом нет ничего сверхъестественного, и я уверен, что любому другому клубу будет невероятно сложно набрать очки здесь.

Даже в оптимальных кондициях это была бы непростая задача для нас, а в текущем состоянии команды и подавно. Мы столкнулись с множеством трудностей, и я не могу обвинить свою команду в чем-то. Дело не в том, что мы не стремились выиграть. Нам повезло повести в счете, и мы могли бы развить преимущество, забив второй, но нам это не удалось, и мы знаем, в чем причина этого. Безусловно, мы должны требовать от команды максимума, но на данном этапе все складывается слишком сложно.