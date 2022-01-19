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Тухель — о ничьей с «Брайтоном»: «У нас было ощущение, что мы проиграли»

сегодня, 08:18
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брайтона» (1:1).

Мне сложно анализировать подобные матчи. Мы с уважением относимся к сегодняшнему сопернику и понимаем, что играть на этом стадионе всегда сложно. Для хозяев этот матч был сродни кубковому, и реакция трибун после финального свистка подтверждает это. У нас было ощущение, что мы проиграли. Однако в этом нет ничего сверхъестественного, и я уверен, что любому другому клубу будет невероятно сложно набрать очки здесь.

Даже в оптимальных кондициях это была бы непростая задача для нас, а в текущем состоянии команды и подавно. Мы столкнулись с множеством трудностей, и я не могу обвинить свою команду в чем-то. Дело не в том, что мы не стремились выиграть. Нам повезло повести в счете, и мы могли бы развить преимущество, забив второй, но нам это не удалось, и мы знаем, в чем причина этого. Безусловно, мы должны требовать от команды максимума, но на данном этапе все складывается слишком сложно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
именно что проиграли !
причём, не только этот матч, а нечто гораздо большее !
Брулин
Брулин
сегодня в 10:21
Слишком строго судите тренера который 11 месяцев работает. У Тухеля 1 трансфер, и то скорее всего Лукаку он не просил.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:32
sash71
sash71
сегодня в 09:21
Известная фраза Лобановского: «Чтобы стать большим тренером, нужно убить в себе игрока». Тухель давеча получил от ФИФА почётную награду тренера года с чем его и поздравляю. Но он ещё не стал действительно большим тренером по причине того, что в нём ещё находится футболист. С одной стороны он, в сказанном интервью, не винит команду в ничейном результате и тут же в следующей фразе бросает камень в своих подопечных о не стремлении победить. "Большой" тренер это ещё и большой психолог и в ситуации, когда в команде происходит сбой он должен находить нужные слова для поднятия общего боевого духа.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 09:17
Бывают такие игры.Это футбол.
particular
particular
сегодня в 09:17
Это что за текущее состояние команды, - снизились зарплаты, мяч стал квадратным, вместо газона загнали в хоккейную коробку?...
Много слов и соплей, а очков стало мало...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:03
Ощущение тебя не обманывает. Для вас эта ничья равносильна поражению.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:00
Тухелю нужно вернуть награду ФИФА. Выиграть всего 1 из 7 матчей нужно умудриться.
1 984
1 984
сегодня в 08:49
Для Челси это, безусловно, потеря очков.
kust07
kust07
сегодня в 08:41
В Челси начался кризисный период
FruttyPups
FruttyPups ответ mxwf5u9bgh2s (раскрыть)
сегодня в 08:37
исправили.
92byj976c32q
92byj976c32q
сегодня в 08:35
Этих очков на финише может и не хватить
mxwf5u9bgh2s
mxwf5u9bgh2s
сегодня в 08:34
о ничьей с «Брайтоной»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299220/tuhel-tomas 19.01.2022
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:32, ред.
Три удара в створ и случайный гол Зиеша из ничего, какая уж тут победа. Челси пролетит мимо топ 4
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:30
Всё складывается для Челси сложно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:30
Брайтон мог и победить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:27
Удержаться бы на третьем месте с такой игрой!
beefs
beefs
сегодня в 08:21
чего придумывать, облажались, так и признайся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:19
В футболе всякое бывает...
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