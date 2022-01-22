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Аршавин рассказал об открытии детского фан-клуба «Зенита» в Сургуте

вчера, 14:05

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин прокомментировал открытие детского фан-клуба петербургского клуба в Сургуте.

Развитие футбола в регионах России — одно из ключевых направлений для «Зенита». Мы хотим, чтобы дети из самых удаленных регионов страны работали с квалифицированными тренерами, пользовались качественной инфраструктурой, имели возможность расти и реализовывать свой талант.

Открытие фан-клуба — первый важный шаг, который повысит интерес ребят к футболу, создаст новое пространство, где они смогут делиться эмоциями и впечатлениями от игры. Но работа только начинается.

Мы продолжим работать с «Газпром трансгаз Сургут», чтобы совместными усилиями добиться ощутимых результатов в этом направлении.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:51
О да, там куча богатых северян. Нашёл Андрюша где бабло стричь.
1 984
1 984
вчера в 16:02
Достали "европейцы" со своими представлениями о Сибири. Бывает у нас тепло. Главное в эти три дня капканы вокруг поля расставить, чтобы медведи играть не мешали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:53
Есть...есть ещё куда кинуть взор...работы поле непаханное...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:43
Хорошее дело делаете!
ОПС
ОПС
вчера в 15:33
Што было, то было.
kust07
kust07 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:27
У них задача найти новых фанов и навесить им на шею фан ай ди.
kust07
kust07 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 15:25
Я разве так сказал? Футбол играть то можно не вопрос,но даже холодно там.
А когда холодно очень много травм.
lotsman
lotsman
вчера в 15:12
Фан клуб, это не футбольная школа. Откройте академию и учите там ребятишек, а клуб по интересам они и сами создадут.
Mangur
Mangur ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 15:07
Можно. И нужно. Но без Шавкина.
Mangur
Mangur
вчера в 15:06
Гоните шавкина в шею. Оскорбление? Нет, констатация факта
stanichnik
stanichnik ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 14:55
Доброго Здоровья, kust!
Если бы академию, а то ведь всего навсего фан-клуб. Это далеко не одно и то же.
particular
particular
вчера в 14:45
Странно, что не в Гельзенкирхене открыли эту принудиловку... А то как спонисровать, - так Шальке 04, а как делится эмоциями, так в Сургуте...
drug01
drug01
вчера в 14:43
Это большое дело, спасибо?
1 984
1 984 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 14:37
По твоему в Сургуте в футбол играть нельзя?
1 984
1 984
вчера в 14:36
Лучше бы он футбольную школу открыл.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:36
За и только за!
kust07
kust07
вчера в 14:24
Ещё бы на северном полюсе академию открыли
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:23
надо искать таланты,они есть в России.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:21
А что Газпром делает в Сургуте? У Лукойла нефть забирает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:18
Нашел Андрюша себе хлебную должность.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10
Это верный ход...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:08
Сургут как раз самый футбольный город
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