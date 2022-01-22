Аршавин рассказал об открытии детского фан-клуба «Зенита» в Сургуте

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивным вопросам прокомментировал открытие детского фан-клуба петербургского клуба в Сургуте.

Развитие футбола в регионах России — одно из ключевых направлений для «Зенита». Мы хотим, чтобы дети из самых удаленных регионов страны работали с квалифицированными тренерами, пользовались качественной инфраструктурой, имели возможность расти и реализовывать свой талант.

Открытие фан-клуба — первый важный шаг, который повысит интерес ребят к футболу, создаст новое пространство, где они смогут делиться эмоциями и впечатлениями от игры. Но работа только начинается.

Мы продолжим работать с «Газпром трансгаз Сургут», чтобы совместными усилиями добиться ощутимых результатов в этом направлении.