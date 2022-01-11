УЕФА назвал молодых игроков, которые выстрелят в 2022-м. В топ-40 вошли Захарян, Мухин и новичок «Краснодара»

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вчера, 16:45

Пусть предсказания сбудутся.

Уже вошло в традицию, что в начале каждого года УЕФА выкатывает список из 40 фамилий молодых игроков (не старше 21 года), от которых ждут прорыва или яркой игры в самое ближайшее время. В разное время в этих списках оказывались Мбаппе, Холанд, Влахович, Педри, Беллингхэм, Мусиала, Вирц, Родриго и многие другие. Не обходится и без промахов, но попаданий все же больше. Следите за юными звездочками, ведь кто-то из них наверняка станет большой звездой. Для наглядности разобьем 40 талантов на чемпионаты, в которых они выступают.

Англия (3): Конор Галлахер («Кристал Пэлас»; арендован у «Челси»), Эмил Смит-Роу («Арсенал»), Харви Эллиотт («Ливерпуль»).

У клубов АПЛ есть деньги, а конкуренция в командах и чемпионате настолько высока, что молодой поросли приходится туго. Нужно обладать суперталантом и физической подготовкой на должном уровне, чтобы заиграть в Премьер-Лиге в нежном возрасте. Многие из перечисленных ниже талантов приедут на Туманный Альбион, когда окрепнут, а Галлахер, Смит-Роу и Эллиотт рассчитывают созреть непосредственно в АПЛ . У первых двоих неплохо получается, а Харви, к сожалению, не играет с сентября из-за сложной травмы.

Испания (4): Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад»), Гави, Николас Гонсалес (оба — «Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»).

Барренетчеа — первый родившийся в XXI веке футболист, сыгравший в испанской Примере. Йереми Пино уже успел выиграть Лигу Европы с «Вильярреалом», а восхищение будущими звездами «Барселоны» звучит из каждого утюга. Педри и Фати отмечали в предыдущие годы, а на этот раз под прицелом Гави и Нико.

Италия (4): Пьер Калулу («Милан»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Николо Ровелла («Дженоа»; арендован у «Ювентуса»), Вильфрид Синго («Торино»).

Серия A еще совсем недавно считалась помешанным на обороне чемпионатом, где в чести мужчины постарше. Сегодня эти стереотипы живут разве лишь в отставших от футбольной жизни умах: в Италии забивают в среднем больше 3 голов за игру, а молодые футболисты все чаще получают шансы, причем не только в клубах. Например, Джакомо Распадори — чемпион Европы и один из самых востребованных форвардов Серии A.

Германия (6): Амин Адли, Одилон Коссону (оба — «Байер»), Кацпер Козловски («Унион»; арендован у «Брайтона»), Лука Нетц («Боруссия Менхенгладбах»), Джорджиньо Руттер («Хоффенхайм»), Мохамед Симакан («РБ Лейпциг»).

А вот в Германии уже давно не заглядывают в паспорта юнцам, если они доказывают свою состоятельность на поле, поэтому у клубов Бундеслиги самое широкое представительство в списке надежд УЕФА . Сразу двоих прислал «Байер», в составе которого играет 18-летний Флориан Вирц, которому прочили прорыв в начале прошлого года. И этот прогноз сбылся. Интересно будет последить за самым молодым игроком в истории Евро Кацпером Козловски: поляк подписал контракт с «Брайтоном», а во второй половине текущего сезона будет играть за «Унион».

Франция (5): Этьен Грин («Сент-Этьен»), Арно Муинга («Ланс»; арендован у ПСЖ ), Адриэн Трюффе («Ренн»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Уго Экитике («Реймс»).

Лига 1 делегировала пятерку талантов. Все хороши, но отдельно скажем о Кефрене Тюраме, еще одном сыне чемпиона мира Лилиана. У Маркуса нынешний сезон в Менхенгладбахе не задался, зато его младший брат выжигает центр поля в «Ницце» и стал регулярно играть за молодежную сборную Франции. У 20-летнего Кефрена уже 70 матчей за «Ниццу», а в Лиге 1 его команда уступает только ПСЖ . Поток французских талантов выглядит нескончаемым, вот и в топ-40 от УЕФА восемь представителей Франции.

Нидерланды (4): Нони Мадуеке ( ПСВ ), Лоис Опенда («Витесс»; арендован у «Брюгге»), Девин Ренш, Журрьен Тимбер (оба — «Аякс»).

Если разыскиваете талантливых юнцов, не забудьте заглянуть в чемпионат Нидерландов. Здесь найдете Мадуеке, который начал играть в футбол из-за Криштиану Роналду, скоростного Опенду и, конечно, парней из «Аякса». Тот же Тимбер так уверенно играет в центре обороны, что его уже называют «новым ван Дейком». Таких защитников много не бывает.

Россия (3): Эрик Ботхейм («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Максим Мухин ( ЦСКА ).

Не обнесли вниманием и российский чемпионат. Арсен Захарян — очевидный выбор, Максим Мухин тоже должен прибавлять, так что его упоминание тоже оправданно. С Эриком Ботхеймом нам только предстоит познакомиться, друг Эрлинга Холанда осенью издевался над «Ромой» в Лиге Конференций, а весной намерен забивать за «Краснодар».

Бельгия (2): Ануар Эль-Хадж («Андерлехт»), Николас Раскин («Стандард»).

Чемпионат Бельгии серьезно вырос за последние годы во многом благодаря умелому развитию талантов. Полузащитники Эль-Хадж и Раскин — будущее сборной Бельгии.

Австрия (2): Карим Адейеми, Беньямин Шешко (оба — «Зальцбург»).

«Зальцбург» из королевства «Ред Булл» — известный магнит талантов, так что удивляться тут не приходится. Словенец Шешко осенью играл против сборной России в квалификации ЧМ -2022, а Адейеми забивал в Лиге чемпионов и дебютировал за сборную Германии. Карима всю осень связывают с топ-клубами, но он планирует развиваться по графику Эрлинга Холанда: следующим этапом после «Зальцбурга» должна стать дортмундская «Боруссия».

Другие чемпионаты (7): Эрсин Дестаноглу («Бешикташ»), Агибу Камара («Олимпиакос»), Стипе Биук («Хайдук»), Лойзос Лойзу («Омония»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Андреас Щьелдеруп («Нордшелланд»), Михаил Мудрик («Шахтер»).

Выдающиеся таланты отыскались также в Турции, Греции, Хорватии, Швейцарии, Норвегии, Украине и даже на Кипре. Дестаноглу — редкий вратарь на этом смотре будущих звезд, турку прочат большую карьеру. Мудрик ярко ворвался в состав «Шахтера» и уже засветился в Лиге чемпионов, а норвежец Щьелдеруп в 17 лет уже проявляет себя в чемпионате Дании.