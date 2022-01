Звезда родилась. Знакомим с «новым Винисиусом», ему всего 15, но он уже на радарах грандов

Скоро парень уедет в Европу.

Практически каждый год на Кубке Сан-Паулу забивает восходящая звезда. Это случилось вновь.

Встречаем! Эндрик, 15 лет. Может дерзко отбирать мяч, обыгрывать кучу противников и забивать голы. Что еще нужно, чтобы его продать в какой-нибудь ПСЖ ?

Remember the name: Endrick, only 15 years old. Same agents as Vini Jr pic.twitter.com/0E2ssCQwux