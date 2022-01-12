Звезда родилась. Знакомим с «новым Винисиусом», ему всего 15, но он уже на радарах грандов

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12 января 2022, 12:30

Скоро парень уедет в Европу.

Практически каждый год на Кубке Сан-Паулу забивает восходящая звезда. Это случилось вновь.

Встречаем! Эндрик, 15 лет. Может дерзко отбирать мяч, обыгрывать кучу противников и забивать голы. Что еще нужно, чтобы его продать в какой-нибудь ПСЖ ?

Remember the name: Endrick, only 15 years old. Same agents as Vini Jr pic.twitter.com/0E2ssCQwux — Marcus Alves (@_marcus_alves) January 8, 2022

Футболиста в Бразилии уже называют «новым Винисиусом». Мальчишку уже готовят на продажу.

Вы можете заявить, что Кубок Сан-Паулу — это еще не показатель? Придется вас разочаровать, там очень серьезная конкуренция. Эти парни отдадут все силы, чтобы стать футболистами, это вам не получать миллионы за счет «правильного паспорта», здесь парни действительно хотят сделать карьеру в Европе. Ранее на этом турнире зажигали Робиньо, Кака, Неймар, Маркиньос и Габриэл Жезус. Неплохой список, да?

«Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства». Именно так говорил великий комбинатор Остап Бендер. Кубок Сан-Паулу – мечта всех мальчишек Бразилии.

Бразильский футбольный сезон длится с февраля по декабрь. Целый месяц без футбола – оскорбление для местных жителей, поэтому в январе 128 команд из Бразилии и других стран Южной Америки собираются в штате Сан-Паулу на молодежном турнире (до 20 лет). В этом году возраст был повышен до 21 года, поскольку в 2021-м турнир был отменен.

Кубок транслируется в прямом эфире по местному телевидению, так что зрительский интерес там высокий. В 2017 году звездой турнира стал Винисиус, через два года зажег Энтони. Теперь, видимо, очередь Эндрика.

Вот еще один гол таланта, вы только посмотрите, какая грация в 15 лет!

Segundo gol do Endrick na partida, o quarto dele na Copinha. Não custa repetir: apenas 15 anos de idade! Real Ariquemes 0x3 Palmeiras #Copinha2022 pic.twitter.com/nuNGEOtRji — Goleada Info (@goleada_info) January 8, 2022

А вот так он забивал в 11 лет!

Final do Paulista Sub-11.



Palmeiras x Santos no CT Rei Pelé.



Endrick fez só esse gol de bike.



Garoto é um fenômeno desde que pisou em SP. pic.twitter.com/vdOLSak6La — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) January 8, 2022

Сам же парень рассуждает по-взрослому:

Честно говоря, я предполагал, что хорошо начну на этом турнире. Я работал весь прошлый год ради этого момента. Я знал, что если буду сконцентрирован и решителен, то буду готов.

Немного сокрушительной статистики: Эндрик провел 170 матчей за различные команды «Палмейраса» и забил 167 голов.

Слухи уже связывают талантливого игрока с «Ман Сити», «Реалом» и «Ливерпулем». Впрочем, до трансфера еще далеко, за Эндриком будут наблюдать еще несколько лет, но помните историю Винисиуса? «Реал» договорился о покупке игрока, когда тому было 16 лет, и он провел всего 2 матча за взрослый «Фламенго». Неужели на Кубке Сан-Паулу присмотрели?

В июле Эндрику исполнится 16 лет, тогда он сможет подписать свой первый профессиональный контракт с «Палмейрасом» и дебютировать в чемпионате страны. Вероятно, вся Бразилия ждет этого момента. Подождем и мы.